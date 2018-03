Worum gehts?

Woodcock (Daniel Day-Lewis) ist ein berühmter Modedesigner im London der 50er. Als er die junge Kellnerin Alma (Vicky Krieps) kennen lernt, droht sein streng geordnetes Leben aus den Fugen zu geraten.

Was spricht für den Film?

Regisseur Paul Thomas Anderson («There Will Be Blood») macht Filme wie kein anderer. In «Phantom Thread» zeigt er die Auswüchse männlicher Kontrollsucht – und ist damit am Puls der Zeit. Der zweifache Oscar-Preisträger Daniel Day-Lewis besticht in seiner letzten Filmrolle.

Reicht es zum Hauptpreis?

«Phantom Thread» ist in 6 Kategorien nominiert, gilt aber nur bei den Kostümen als Favorit. Regisseur Anderson wurde für frühere Filme noch stärker gefeiert als jetzt, ging aber jedes Mal ohne OscarTrophäe nach Hause.

Wie viele Oscars gewinnt er?

1.