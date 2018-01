Lange nur in Nebenrollen

McDormand geniesst den Ruf, jeder noch so skizzenhaften Rolle Leben einzuhauchen. Seit ihrem Debüt 1984 in «Blood Simple» navigierte sie hauptsächlich entlang von kleinen bis mittelgrossen Auftritten, meistens in den Filmen der Coen Brothers (McDormand ist seit 1984 mit Joel Coen verheiratet). Unvergessen etwa ihre Rolle als daueroptimistische, hochschwangere Polizistin im bitterbösen Filmkrimi «Fargo», der ihr 1996 den Oscar als beste Nebendarstellerin einbrachte. Heute gehört sie zum kleinen Kreis jener Schauspieler, die alle drei wichtigen Preise in ihrem Berufsfeld gewonnen haben: den Oscar (Film), den Tony (Theater) und den Emmy (Fernsehen). Letzteren erhielt McDormand 2016 für die HBO-Serie «Olive Kitteridge» – ihre erste grosse Hauptrolle, sie spielte eine Mathelehrerin in der Lebenskrise.

Die heute 60-jährige Darstellerin hat ein Kunststück vollbracht: Während andere Hollywoodschauspielerinnen mit zunehmendem Alter von der Kinoleinwand verschwinden, spielt sie grössere und komplexere Rollen. «Das Grossartige am Älterwerden ist, dass alleine dein Gesicht eine Geschichte erzählen kann», sagte McDormand in einem raren Interview. Jene Geschichte, die ihr Gesicht nun in «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» erzählt, dürfte ihr am 4. März einen weiteren Oscar einbringen — dieses Mal als beste Hauptdarstellerin.