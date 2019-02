Danke @SRF für diese grandiose Serie! Über die Jahre hat sie regelmässig meine Fingernägel ruiniert. Meine Nerven geshreddert. Mein Herz gestoppt. Meine Tränendrüsen aktiviert. Und am Schluss mich doch lächeln lassen. Danke #derBestatter

Mir fehlen die Worte zu der heutigen Folge und somit dem Ende von #derbestatter Es war einfach der Hammer.... am Ende habt ihr uns wirklich leiden lassen. Ich bin überwältigt und glaube durchaus daran, dass es irgendwann in irgendeiner Form weiter geht.

Und in manchen schwingt auch die Hoffnung mit, dass Luc Conrad dereinst einmal doch ein Comeback feiern wird:

Hei @srf ihr habt euch halt die Latte schon selber etwas hoch gesteckt mit dem #derbestatter weil so etwas gutes habt ihr noch nie produziert. Ich hoffe es geht mit irgendwas weiter, aber packen tut mich aktuell sonst nichts so wie das..... #danke ihr seid super!

Suly Röthlisberger und der Regisseur meinten, dass es vielleicht ja irgendwann mal weiter geht, da Luc nicht gestorben ist. Wer weiss also... 👀 #derbestatter

In der letzten Szene findet Luc Conrad (Mike Müller) am Strand eine Leiche. Da kommt man nicht unhin zu denken, dass er nun ja den nächsten Fall zu lösen habe. Conrad allerdings seufzt und verdreht die Augen, so als habe er von den Ermittlungen tatsächlich die Nase voll.