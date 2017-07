Shepard litt an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer Erkrankung des motorischen Nervensystems, wie US-Medien am Montag berichteten. Er hatte über 50 Bühnenstücke verfasst und war auch als Schauspieler mit Filmen wie "Black Hawk Down" und "Swordfish" bekannt geworden. Seine letzten Rollen spielte er in der Netflix-Serie "Bloodline" und im Spielfilm "Never Here".