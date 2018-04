Was darf's denn sein? Humorvoll, mit viel Gefühl, musikalisch oder doch lieber einer mit einer dicken Brieftasche? Der Fernsehsender 3 Plus stellt die 22 Kandidaten für Bachelorette Admir Smajic vor. Die Männer buhlen in Thailand um die Tochter des Ex-Fussballers Admir Smajic.

Es ist jedes Klischee vertreten: Mario aus Zürich ist eitel, cool und humorvoll. Er hat einen Putz- und Ordnungsfimmel und Erfahrung im Spitzensport gemacht. Als Jugendlicher spielte der 21-ährige Tennis bei den Schweizer Junioren. Der 1,91 m grosse Kroate entschied sich aber gegen den Spitzensport und macht jetzt eine Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker.

Aus dem Aargau sind gleich zwei Kandidaten mit von der Partie: Der «sympathische Brasilianer Gee» ist ein Sonnyboy und hat Elektrotechnik studiert, und arbeitet heute als Personaltrainer. Mit seinen 36 Jahren ist er der älteste Kandidat. Nur ein Jahr jünger ist Musiker Hanspeter, der das Herz der Bachelorette mit seinem Gitarrenspiel erobern möchte. «Als Weinberater hat er ausserdem immer einen guten Tropfen zur Hand.»