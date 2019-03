Die Regisseurin sei einem Krebsleiden erlegen, hiess es in einer Mitteilung der Familie, wie AFP berichtete. Erst im Februar hatte Varda an der Berlinale einen Preis für ihr Lebenswerk entgegen genommen.

Die Filmemacherin hatte sich in ihrer über 60 Jahre andauernden Karriere mit mehr als 30 Werken den Ruf einer der Schlüsselfiguren des internationalen Autorenkinos erarbeitet. Sie konnte auf Auszeichnungen wie den Ehren-Oscar, einen Goldenen Löwen, einen Ehren-César oder die Goldene Palme zurückblicken. Das Filmfestival in Locarno verlieh ihr 2014 den Ehren-Leoparden.

Varda, am 30. Mai 1928 in Brüssel geboren und in Frankreich aufgeachsen, rückte in ihrem Oeuvre meist die "einfachen" Menschen in den Fokus. Die Meilensteine ihrer Karriere sind etwa das Landstreicherinnenporträt "Vogelfrei" (1985) oder ihr internationaler Durchbruch "Cleo - Mittwoch zwischen 5 und 7" (1962), ein Werk über die Zeit an sich. Für "Vogelfrei" erhielt Varda als erste Frau den Goldenen Löwen von Venedig.

"Grossmutter der Nouvelle Vague"

Varda erarbeite sich den inoffiziellen Ehrentitel der "Grossmutter der Nouvelle Vague". Die Bewegung "Nouvelle Vague" lief in den 60er Jahren gegen das herkömmliche Erzählkino Sturm.

Die rührige Filmemacherin mit der markanten Pagenfrisur blieb dabei bis zuletzt aktiv und stellte etwa 2017 bei den Filmfestspielen von Cannes gemeinsam mit dem Streetartkünstler JR die Dokumentararbeit "Augenblicke: Gesichter einer Reise" vor. An der Berlinale wurde zudem ihre filmische Autobiografie "Varda par Agnès" gezeigt, ihre Tochter Rosalie war Produzentin des Films.