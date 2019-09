Wer hat Vortritt, Joel Basman oder die Kamera? Eigentlich funktioniert es beim Film ja so: Das Bild wird eingerichtet, dann tritt der Schauspieler hinein. Macht die Kamera einen Schwenk, so muss auch jener sich bewegen, der vor der Kamera steht. Debüt-Regisseur Hans Kaufmann, 28, ging die Sache etwas anders an: «Joel», sagte er zu seinem Hauptdarsteller, «du läufst voraus, die Kamera läuft dir nach.»

Nicht zuletzt lief man durch den Zürcher Kreis 4, Rotlichtmilieu. «Der Büezer» heisst der Film, Joel Basman spielt einen Sanitärinstallateur, der auf dem Bau arbeitet, mit Jobs in Sozialwohnungen verdient er sich gelegentlich «es Couvertli» dazu. Abends, im ranzigen Zuhause, zerrt er einsam am Joint. Bei den Girls kann einer wie er nicht punkten, das Tinder-Date hatte sich einen Werber vorgestellt, lässt ihn sitzen. Der Büezer landet in einer Freikirche Dann begegnet er einer bezaubernden jungen Frau (Cecilia Steiner), die Flyer für ein Fest verteilt. «Ist es eine Party?», spricht er sie an. «Ja, sozusagen. Jeden Sonntag im Komplex in Altstetten.» – «Also ein Rave?» – «Ja, eine Celebration, mit Livebands.» Als er hingeht, steht da einer und singt: «Jesus, you make me understand.» Der Büezer ist in einer Freikirche gelandet. Was tun? Denn die Frau gefällt ihm. Ein Film mit dem Titel «Der Büezer» – schweizerischer klingen, könnte es kaum. Gleichzeitig ist dieses Debüt etwas vom Unschweizerischsten, was die hiesige Filmszene seit längerem hervorgebracht hat. Und das liegt am Regisseur, der keiner aus der Szene ist. Kaufmann, immer in Schwarz und mit Mongolenbart, ist ein Typ wie die Randgestalten im Film.