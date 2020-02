Die 70. Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind eröffnet

Anschliessend sollte der Film "My Salinger Year" von Philippe Falardeau gezeigt werden. Die Hauptrollen spielen Margaret Qualley ("Once Upon a Time in Hollywood") und Sigourney Weaver ("Alien").

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt, davon gehen 18 ins Rennen um den Goldenen Bären.

Darunter sind eine Schweizer Produktion und zwei Ko-Produktionen: "Schwesterlein (My Little Sister)" von Stéphanie Chuat sowie der schweizerisch-italienische Film "Favolacce (Bad Tales)" von Damiano & Fabio D‘Innocenzo und "Le sel des larmes (The Salt of Tears)" aus Frankreich und der Schweiz von Philippe Garrel.