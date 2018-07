Beide Fortsetzungsfilme waren am Wochenende gestartet, aber "The Equalizer 2" spielte rund 35,8 Millionen Dollar ein und setzte sich damit an die Spitze der Kinocharts, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. "Mamma Mia! Here We Go Again" mit Stars wie Meryl Streep und Cher landete mit 34,4 Millionen Dollar knapp dahinter.