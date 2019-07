Die nächste Berlinale beginnt am 20. Februar 2020. Bei der Filmauswahl bekommt Chatrian Unterstützung von einem Komitee. In den kommenden Monaten will er nach eigenen Angaben auch nach Los Angeles, New York, China, Korea, London und Rom reisen. Noch nehme er auch weiter Deutschunterricht - "es gibt noch vieles zu lernen", sagte der 47-jährige Italiener der Zeitung "Die Welt" (Mittwochausgabe).

Die Berlinale gilt neben Cannes und Venedig als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Jahrelang war Dieter Kosslick der Direktor, nun gibt es eine Doppelspitze: Chatrian ist künstlerischer Leiter (dasselbe war er bisher am Locarno Festival), die Niederländerin Mariette Rissenbeek ist Geschäftsführerin.