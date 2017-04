Wie die Produktionsfirma Second Stage Theater am Donnerstag ankündigte, ist die Premiere unter der Regie von Trip Cullman für März 2018 im New Yorker Helen Hayes Theater geplant.

"Lobby Hero" stammt aus der Feder von Autor und Regisseur Kenneth Lonergan, der im Februar für das Familiendrama "Manchester by the Sea" den Oscar für das beste Original-Drehbuch erhalten hatte.

Lonergans Kriminalstück aus dem Jahr 2001 spielt in der Eingangshalle eines New Yorker Hochhauses, wo vier Menschen, darunter ein Wachmann und eine Polizistin, einem Mordfall nachgehen. Neben Evans übernimmt auch Michael Cera ("Juno") eine Rolle.