Es ist Aus: Die Erfolgsserie «Der Bestatter» ist tot. Nach 40 Folgen und sieben Staffeln ist die SRF-Krimiserie am Dienstag mit der Folge «Phönix aus der Asche» zu Grabe getragen worden (oder doch eher in Rente gegangen: Fortsetzung folgt – irgendwann einmal, oder? ). 729'000 Zuschauer und Zuschauerinnen gaben Luc Conrad, Doerig, Semmelweis und Co. ein letztes Geleit.

Nun, wir behielten nur teilweise recht (vertraue also nie blind der Statistik!) – Luc, Anna-Maria und Co. konnten zulegen. Und so sorgte die siebte Staffel für eine Premiere: Die letzte Folge der Staffel hatte erstmals am meisten Zuschauer – die Kurve hat sich zum Abschluss als gedreht.