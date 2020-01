Bundesrat Berset wünscht sich im Film eine aktuelle Schweiz – und sorgt für viele Lacher und Applaus

Staatsfeinde vermuteten die Schweizer Spitzel während des Kalten Krieges nicht nur am Schauspielhaus Zürich (Text zu «Moskau Einfach!» oben), sondern auch unter den Organisatoren der Solothurner Filmtage. «Schon im letzten Jahr fanden in Solothurn solche Filmtage statt, woran auch Radio und Fernsehen beteiligt waren», las Anita Hugi aus Akte 0983 am Mittwoch Abend anlässlich ihrer Rede zur Eröffnung der 55. Solothurner Filmtage vor. Und weiter: «Die Veranstaltung war ein voller Erfolg für junge Filmregisseure und Stars.» Neben Akte 0983 aus dem Jahr 1968 gebe es noch weitere über die Trägerorganisation des von ihr seit Sommer geleiteten Filmfestivals, so Hugi. Sie hatte um Akteneinsicht gebeten und mit der zitierten Fiche am Mittwoch den perfekten Einstieg für ihre Ansprache gefunden. Thema des Abends war der Fichenskandal vor genau 30 Jahren.

Als Gast im Publikum in der Solothurner Reithalle sass auch alt Bundesrat Moritz Leuenberger, auf den im gezeigten Eröffnungsfilm «Moskau Einfach!» prominent angespielt wird, weil er die Kommission des Parlaments präsidierte, die den Fichenskandal nach 1989 untersuchte.

Leuenberger wurde Bundesrat, die Bespitzelung breiter Bevölkerungskreise prägt die Debatte über Überwachung und Staatsschutz bis heute. «Nur ist es nicht mehr bloss die Polizei, die uns überwacht. Wir tun es gleich selbst, mit unseren Posts, unseren Likes, unseren Tweets», sagte Anita Hugi.