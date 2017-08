Mit 13'177 Eintritten sorgte "Bullyparade - Der Film" zwar nicht für ein Glanzresultat. Gleichwohl liess er die Konkurrenz weit hinter sich. "Dunkirk" lockte nur gerade 8424 Filmfans in die Kinos, "Despicable Me 3" deren 8260.

In der Westschweiz und im Tessin setzte sich "Atomic Blonde" mit Charlize Theron als britische Spionin an die Spitze der Charts. In der Deutschschweiz startet der Thriller von David Leitch am nächsten Donnerstag.