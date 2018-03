Die Comic-Verfilmung spielte nach vorläufigen Zahlen der Branchenseite "Box Office Mojo" mehr als 65 Millionen Dollar ein. Damit kommt sie nun in kurzer Spielzeit schon auf über 500 Millionen Dollar. Der fast ausschliesslich mit schwarzen Schauspielern besetzte Film von Regisseur Ryan Coogler wird von Kritikern gefeiert und ist auch weltweit ein Hit.

Zwei Neueinsteiger blieben am Wochenende hinter "Black Panther" zurück. Der Spionage-Thriller "Red Sparrow" mit Jennifer Lawrence musste sich auf Platz 2 mit Einnahmen von 17 Millionen Dollar begnügen. "Red Sparrow" entstand unter der Regie von Francis Lawrence, der mit der Oscar-Preisträgerin bereits die "Tribute von Panem"-Reihe verfilmte.

Der Rachethriller "Death Wish" musste sich bei seinem Kinostart mit dem dritten Platz begnügen. Der Film mit Hauptdarsteller Bruce Willis spielte dort rund 13 Millionen Dollar ein. Am Donnerstag läuft der Streifen in den Deutschschweizer Kinos an.

Die Actionkomödie "Game Night" mit Jason Bateman und Rachel McAdams folgt mit 10,7 Millionen Dollar auf Platz vier. Der fünfte Rang ging an den Kinderfilm "Peter Hase", der am vierten Wochenende immerhin noch 10 Millionen Dollar dazuverdiente.