Die Produktionsfirma Marvel Studios veröffentlichte am Dienstag bei Twitter einen entsprechenden Brief des 31-jährigen Regisseurs. Der fast ausschliesslich mit schwarzen Schauspielern besetzte Film hat weltweit einen äusserst erfolgreichen Kinostart hingelegt und wird auch von Kritikern gefeiert.

Zu sehen, wie Menschen aller Hintergründe sich verkleiden, ihr kulturelles Erbe feiern und teilweise in den Lobbys der Kinos tanzen, habe ihn und seine Frau zu Tränen gerührt, schrieb Coogler. Menschen aus aller Welt hätten an dem Film mitgearbeitet, weil sie an die Geschichte geglaubt hätten. "Tief in uns drin haben wir alle gehofft, dass die Leute einen Film über einen fiktiven Staat in Afrika anschauen würden, besetzt mit Schauspielern afrikanischer Herkunft."