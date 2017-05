Hauptdarstellerin Emma Watson holte bei der Gala in Los Angeles in der Nacht zum Montag auch die geschlechtsübergreifende Trophäe als "bester Schauspieler". Erstmals konkurrierten in dieser Kategorie Frauen und Männer, darunter Daniel Kaluuya ("Get Out") und Hugh Jackman ("Logan - The Wolverine").

Der Gruselthriller "Get Out" war mit sechs Nominierungen als Favorit in das Rennen gegangen. Er holte zwei Trophäen: den "Next Generation"-Preis für Hauptdarsteller Daniel Kaluuya und für die beste Komödien-Darbietung von Nebendarsteller Lil Rel Howery.

Zum 26. Mal vergab der Sender in diesem Jahre seine von Fans gewählten Auszeichnungen, erstmals waren auch Fernsehkategorien dabei. Die Netflix-Serie "Stranger Things" setzte sich unter anderem gegen "Game of Thrones" und "Atlanta" durch.

Die Mystery-Serie brachte der 13-jährigen Millie Bobby Brown zusätzlich den Darsteller-Preis ein. Der Oscar-prämierte Film "Moonlight" gewann in der Sparte "Bester Kuss", den die Nachwuchsschauspieler Jharrel Jerome (19) und Ashton Sanders (21) auf der Leinwand austauschten.