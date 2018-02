Die drastischen Konsequenzen einer SRG-Abschaffung wären in Solothurn sofort spürbar. Die «WOZ» hat vorgerechnet – augenzwinkernd, aber mit ernsten Hintergedanken –, dass von den insgesamt 87 Filmen und Serien, die an den diesjährigen Filmtagen liefen, nur 21 ohne finanzielle Beteiligung der SRG entstanden. In dieser Form wäre das Festival bereits nach zwei Tagen wieder vorbei. Solothurn in Schockstarre?

Nicht ganz. Stolz und auch kämpferisch vermeldeten SRG und BAK während einer gemeinsamen Konferenz in Solothurn, dass sich das Publikum wieder stärker für Schweizer Filme interessiert. Klar, die meisten Kinotickets lösen wir für amerikanische Filme, auch französische schauen wir gerne. Aber an dritter Stelle folgte 2017 die Schweiz, sie hat gegenüber dem Vorjahr einen Platz gutgemacht.

Ausserdem lockte in der Deutschschweiz kein anderer Film so viele Zuschauer ins Kino wie «Die göttliche Ordnung», der letztes Jahr die Filmtage eröffnet hatte. Dort platzte es heuer übrigens aus allen Nähten. Am Wochenende war es fast unmöglich, einen Platz in einem der Kinos zu ergattern.

Die Filmtage blickten hinter die Fassade der makellosen Schweiz

Der Ansturm auf Schweizer Filme ist momentan sehr gross. Warum eigentlich? Zumal mir ein Filmemacher folgende Anekdote erzählte: Ein ausländischer Regisseur habe ihm gesagt, die Schweiz sei zu reich für gute Geschichten. Geschichten leben von Spannung, Spannung entsteht aus Konflikten, aber der Schweiz geht es zu gut, sie hat keine Konflikte.

Stimmt das wirklich? Die Filme in Solothurn malten ein anderes Bild. Sie blickten hinter die Fassade der angeblich makellosen Schweiz. Der Eröffnungsfilm «À l’école des philosophes» beispielsweise dokumentierte eine Schule für autistische Kinder im Welschland. «Mario» zeigte, wie ein Fussballtalent bei YB ausgegrenzt wird, weil er schwul ist.