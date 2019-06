Es ist wieder eine Frau. Am Mittwochabend hat der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage (SGSF) Anita Hugi zur neuen Direktorin gewählt, schreiben die Filmtage auf ihrer Homepage. Hugi werde sich am Donnerstagabend an der Mitgliederversammlung der SGSF vorstellen. Ihre Tätigkeit als Direktorin nimmt sie dann am 1. August 2019 auf.

Es bleibt also Zeit, dass die ehemalige Direktorin die neue selbst einarbeiten kann. Im April wurde bekannt, dass Seraina Rohrer die Filmtage nach acht Jahren verlässt. Sie wird noch bis Ende August für die Solothurner Filmtage arbeiten. Danach geht sie in den Mutterschaftsurlaub, um aufs neue Jahr ihre neue Stelle bei der Pro Helvetia anzutreten. Dort leitet sie den neu geschaffenen Bereich Innovation und Gesellschaft.

Zurück zur Nachfolgerin: Anita Hugi kam 1975 in Grenchen zur Welt und wuchs in Biel auf. Nach dem Studium des Übersetzens in Zürich und Strassburg bildete sie sich in Kulturkommunikation und Journalismus weiter. Ab 1999 arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für verschiedene Schweizer Medien.

2005 wurde Sie verantwortliche Redaktorin der Sternstunde Kunst von Schweizer Radio und Fernsehens SRF. In dieser Funktion gestaltete Anita Hugi die Programmierung, Ko-Produktion, Eigenproduktion und die redaktionelle Begleitung von mehr 130 Schweizer Produktionen aus allen Landesteilen.

2016 übernahm sie zudem die Programmdirektion des Festival International du Film sur l’Art (FIFA) in Montréal, wo Anita Hugi alle Programmsektionen geleitet und eine Sektion für neue Erzählformen etabliert hat.

Daneben ist sie als Expertin, Jurorin und Dozentin tätig und verfolgt mit ihrer Firma Narrative Boutique eigene Projekte. Sie spricht Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch und lebt in Zürich und Biel. (mgt/ldu)