Sie sind fünf, sechs Jahre alt und somit im Alter, in dem Kinder in der Schweiz in den Kindergarten oder gar in die Schule kommen. Doch Albiana, Chloe, Léon, Louis und Kenza sind spezielle Kinder. Sie wurden mit geistigen Behinderungen, zum Teil auch körperlichen Beeinträchtigungen geboren. Sie sind weniger selbstständig als Gleichaltrige, brauchen mehr Betreuung, zum Teil auch Pflege.

Was für andere Kinder ein oft mit Freude erwarteter Schritt auf dem Weg in eine eigene Selbstständigkeit ist, bedeutet im Leben der fünf kleinen Protagonisten von «A l’école des philosophes» eine tiefe Zäsur. Was in Fernand Melgars Dokumentarfilm vor Anfang an ins Auge springt, ist die sehr enge Beziehung der Kinder zu ihren Eltern.

Diese scheinen ihre Kinder bisher fast ausnahmslos rund um die Uhr selber betreut zu haben. Sie haben ihren Alltag, ihr Leben voll auf deren Bedürfnisse abgestimmt, und ihre oberste Sorge gilt deren Wohl – auch da, wo gesunde Geschwister deswegen massiv zurücktreten müssen.