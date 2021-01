Festspielsommer 2021: Nach Verbier – oder in den siebten Himmel?

So jedenfalls könnte es sein, wenn wir der frohen Botschaft, die am 4. November verschickt wurde, glauben wollen: «Die 28. Ausgabe des Verbier Festivals wird vom 16. Juli bis zum 1. August 2021 stattfinden.» Martin Engstroem ist zögerlich optimistisch, obwohl dem Festivalintendanten klar ist, dass man noch nicht aus dem Sturm heraus ist. Mutig (und traurig) sagte er letztes Jahr als erster sein Sommerfestival ab.

Wenn wir nicht mehr träumen, sind wir tot. Und so träumen wir von einem strahlend hellen Sommertag: 16. Juli zeigt der Kalender. Wir verlassen in Martigny am frühen Nachmittag den Zug, wechseln ins Postauto und alsbald steigen wir aus auf fast 1800 Meter über Meer – und sind in Verbier. Keine Erinnerungen an den Winter trüben jetzt die Aussicht. Noch ist Zeit zum Flanieren, erst um 19 Uhr wird die 28. Ausgabe des Verbier Festivals starten.

Bei dieser Ankündigungswelle gab auch Lucerne Festival nicht klein bei und präsentierte am 2. Dezember ein komplettes Festival, das vom 10. August bis 12. September dauert. Der Vorverkauf startet am 27. April (Verbier am 28.1. und Gstaad am 1.2.). Allerdings läuft der Verkauf spezieller Abo-Angebote für das Sommer-Festival mit einem Rabatt bereits jetzt. Doch sorgenfrei ist man in Luzern nicht. Gestern hätte der Online-Vorverkauf für die Andras-Schiff-Tage (26.3. bis 28.3.) starten sollen, nun ist er auf den 2. Februar verschoben worden.

Wenn es in Verbier «bling bling» macht, dann macht Gstaad sogleich «bam bam». Auch am 16. Juli 2021 wird dort das Menuhin Festival starten, unter dem Thema «London» bis 4. September Musik von der Spätrenaissance bis zur Moderne zu hören sein. Daniel Hope, Geiger und Zürcher-Kammerorchester-Leiter, eröffnet das Festival. Nach ihm tritt eine ganze Armada von grossen Musikern und Musikerinnen auf, von Julia Fischer bis Patricia Kopatchinskaja, von Maria João Pires zu Chick Corea. Überall, wo es Geld und russische Freunde (sprich: Sponsoren oder Mäzene) gibt, ist auch Valery Gergiev und sein Orchester aus St. Petersburg zu Gast: sowohl in Verbier wie in Gstaad.

Schon schaut man sich das Programm online an, bucht auch gleich den 14. August, will man doch die Mezzosopranistin Elīna Garanča nicht verpassen. Und wie wäre es, am 15. Patricia Kopatchinskaja zu hören, am 16. Lang Lang, am 17. Daniel Barenboim, am 18. Igor Levit? Und so geht das weiter, als wäre nie etwas gewesen: Gergiev mit den Russen, die Berliner Philharmoniker, London Symphonie, die Amsterdamer, die Wiener, sogar das Orchester aus Chicago ... Die Welt ist zu Gast in Luzern. Verrückt?

«Verrückt» heisst das Festivalthema des Lucerne Festival – und erstaunlicherweise war es schon vor Covid-19 erdacht. Das Musikdorf Ernen will uns 2021 am 2. Juli gar in den siebten Himmel verführen, lautet doch das Thema der 48. Festivalausgabe «Im siebten Himmel». Die Konzertprogramme – von «Kammermusik kompakt», zur Klavierwoche, der Barockkonzerte und «Kammermusik plus» – sind bereits auf der Website abrufbar, der Vorverkauf läuft. Der Versand erfolgt spätestens Mitte Mai 2021. Gar viel Optimismus? Im Sommer 2020 machte er sich bezahlt.