So einfach könnte es sein: Ein Kind, Peter, wacht morgens auf und schaut verzaubert aus dem Fenster. Schnee! Man kann sich ausmalen, in welchen Wonnen Peter draussen schwelgen wird – unzählige Bilderbücher erzählen diese Geschichte. «Ein Tag im Schnee» von Ezra Jack Keats, erschienen 1962 in den USA, hat dennoch Ausnahmestatus, zumindest für seine Zeit: Peter ist dunkelhäutig. Keats, New Yorker Illustrator mit jüdischen Wurzeln, macht daraus kein Manifest gegen Diskriminierung, sondern ein warmherziges Kunstwerk.

Die Botschaft liegt in der Selbstverständlichkeit: Darin, dass es kein Thema ist. Ohne überdeutlichen Appell trägt dieses Buch für kleine, aber auch grössere Menschen dazu bei, «die Welt ein bisschen besser zu machen», wie das gegenwärtig sehr viele Kinder- und Jugendbücher wollen. Man sieht es ihnen aber auch an. Sie richten sich explizit oder unausgesprochen an alle, die «anders» sein, ihren Weg finden wollen.

An künftige Rebellinnen und Aktivisten, «Little People», die Grosses vorhaben, oder «Boys Who Dare to be Different» – so der Titel einer Reihe des Briten Ben Brook, erschienen im Verlag Loewe. Wozu den Titel übersetzen? Auch wenn hier Buben ab sechs die Zielgruppe sind und Buben von Beethoven bis Obama in Kurzporträts als Vorbilder propagiert werden: Es klingt nach Greta Thunberg, ohne Knaben abzuschrecken.