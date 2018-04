Sie waren längere Zeit in Deutschland und pflegen bis heute enge Kontakte dahin. Zwischen 1973 und 1975 waren Sie Stipendiat in Westberlin. Irritierte Sie ab 1979 nicht etwas die schwärmerische, weitgehend unkritische Haltung der europäischen, namentlich der deutschen Intellektuellen für die Revolution?

Das Image, das die Revolution damals verkaufte, war das Bild der mexikanischen Revolution von Pancho Villa und das von Simón Bolívar. Es wurde mitgeprägt von Zügen nationaler Befreiungskriege. Dieses Bild ist sehr wirkungsvoll, in der ganzen Welt. Zumal es immer auch Elemente hatte vom Kampf David gegen Goliath.

Wenn Sie zurückblicken auf jene Zeit, begonnen 1975 bis zur Zeit Ihrer Vize-Präsidentschaft, wenn Sie vor allem den Gegensatz bedenken zwischen politischen Ideen oder Träumen und dem politischen Alltag, diesem pragmatischen Eiertanz ohne Ende: Werten Sie dann alle diese Jahre als ... sagen wir: Entwicklung realer Notwendigkeit? Oder als ein Scheitern, als Desillusion?

Sicher als grosse Enttäuschung. Dieser ganze Prozess hatte so viele Menschenleben gekostet und viele Opfer. Um im Gleichen zu verharren? Und in anderen Dingen gar mehr als im Gleichen. Das ist sehr frustrierend. Ich gehöre einer Generation an, deren politische Zeit vorbei ist. Jetzt wären andere dran. Aber ich sehe keinerlei Anzeichen, dass neue Leute bereit wären, sich mit den politischen Fragen heute auseinanderzusetzen. Es scheint geradezu, als würden wir in einem betäubten Land leben.

So drastisch?

Die heutige Regierung Ortega vermittelt keine ideologischen Inhalte mehr. Das kann ein Nachteil und ein Vorteil sein. Sie tut das aber mit einem seltsamen Gesinnungsgemisch. Der Kampf gegen den Imperialismus, für soziale Gerechtigkeit gab den Leuten da einen ganz anderen Stoff. Heute vernebelt das Gemisch aus vielerlei – Sozialismus, Katholizismus, Esoterik – einen recht rabiaten Kapitalismus. Siebzig Prozent der Leute in Nicaragua leben nach wie vor von «informellen Tätigkeiten», sprich: Sie sind eigentlich ohne Arbeit. Vierzig Prozent müssen mit zwei Dollar pro Tag auskommen. Seit 2006 ist Daniel Ortega wieder an der Macht. In dieser Zeit war er nicht in der Lage, eine Änderung herbeizuführen, die nicht bloss kosmetischer Natur wäre: ein neues Stadion, einige Parks, die «Bäume des Lebens» aus Metall ...

Die Jugend regt sich nicht? Wenn man bedenkt, dass die Revolution damals von der Jugend getragen worden war ...

Organisiert ist hier nur die Sandinistische Jugend. Die anderen versammeln sich zu Tausenden unter riesigen Leinwänden im Park, um Barcelona gegen Milan Fussball spielen zu sehen, gesponsert von einer Bierfirma. Das hat alles keine Dauer und verdirbt bloss die Jugend.

In Europa ist das nicht anders.

Ja, die halbe Welt wirkt heute wie eingeschläfert. Und das Zukunftsträchtigste liegt brach, die Erziehung.