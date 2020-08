Es gibt kein Recht auf Sex – man schafft es als Mann auch ohne Bordellbesuch

Es heisst, jeder fünfte Schweizer Mann hätte schon einmal für Sex bezahlt. Es heisst, die Prostitution sei das älteste Gewerbe der Welt. Doch jetzt soll es auf einmal nicht mehr okay sein, Sex zu kaufen? Wer das Buch über die Schweizer Prostitution «Piff, Paff, Puff» von Aline Wüst gelesen hat, kann nicht länger denken: Das ist völlig okay. Am Ende ihrer zweijährigen Recherche lädt eine Bordellbetreiberin die Autorin zu sich nach Hause ein und packt ihrerseits aus. Die Frau hat mit 47 Jahren begonnen, als Prostituierte zu arbeiten, und später ihr eigenes Bordell eröffnet.

Die Bordellbesitzerin sagt: «Wie gehst du damit um, wenn er dreckig ist, dich schlägt, wenn einer dich fast vergewaltigt? Du bist allein, weisst nie, wer kommt. Das macht unglaublich stark. Ich bin stolz darauf. Stolz, wie ich das geschafft habe. Wie ich den Männern Gutes tun konnte. Aber wenn mich jemand auf dem Totenbett fragt, ob es lässig war, dann muss ich sagen: Nein, lässig war das trotzdem nicht. Keine Frau macht diese Arbeit gern. Du beginnst damit wegen des Geldes. Aber damit du überlebst, damit deine Seele gesund bleibt, musst du lernen, das Ganze anders anzuschauen – zu geben und aus dem ­Geben für dich selber Kraft zu schöpfen.»

Es ist die versöhnlichste Aussage über Prostitution im ganzen Buch. Doch die meisten Frauen steigen nicht mit 47, sondern mit 18 Jahren oder noch früher ein und die Bordellbetreiberin sagt, sie glaube nicht, dass man gesund bleiben könne, wenn man so jung beginne. Sie schlägt eine Verbesserung vor, bei der man sich fragt, warum es nicht schon längst gilt: Eine Altersbegrenzung. Dass die Frauen mit 30 beginnen dürfen. Wenn sie den Männern weniger unterlegen sind. Wenn sie genug Lebenserfahrung haben, um zu verstehen, was mit ihnen passiert.

Die Schweiz hat eine der liberalsten Gesetzgebungen zur Prostitution in Europa. Seit 2016 auch Frankreich die Prostitution verboten hat, reisen noch mehr Prostituierte in die Schweiz. Wenn das Sexgeschäft hier schon legal ist, dann ist es unverständlich, warum nicht striktere Regeln zum Schutz der Frauen gelten.