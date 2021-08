Interview «Es gab Zeiten, in denen ich Angst hatte, dass ein Fluch über diesem Land liegt» Die Bestsellerautorin Zeruya Shalev über Israels Geschichte, die Spaltung der Gesellschaft und ihre Hoffnungen auf die neue Regierung.

Die Schriftstellerin Zeruya Shalev 2017. Yannick Coupannec / imago stock&people

Die Bücher der preisgekrönten, israelischen Schriftstellerin Zeruya Shalev sind in 27 Sprachen übersetzt worden. Jetzt hat die 62-jährige Autorin erstmals einen Roman geschrieben, in dem die israelische Politik und der Umgang mit der Geschichte des Landes eine zentrale Rolle spielen. Im Buch «Schicksal» thematisiert sie die Terrororganisation Lechi, die in der israelischen Literatur bisher totgeschwiegen wurde. Sie zeigt auch, wie die Erinnerung an die radikale Gruppe, die die britische Mandatsmacht mit Gewalt aus Palästina vertreiben wollte, bis heute Israels Gesellschaft polarisiert. Shalev zog vor fünf Jahren von Jerusalem nach Haif, weil sie in einem spannungsfreieren Klima leben wollte. Im Gegensatz zu Jerusalem hat Haifa bis vor kurzem als Beispiel für eine entspannte Koexistenz zwischen der jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung gegolten. Doch Mitte Mai kam es auch in Haifa, wie in vielen anderen israelischen Städten mit einer gemischt jüdisch-arabischen Bevölkerung, zu massiven Ausschreitungen.

Zeruya Shalev, ist die Zeit des Friedens in Haifa vorbei?

Zeruya Shalev: Keineswegs. Wir unterscheiden nicht zwischen Juden und Arabern. Zudem vergessen wir schnell. Jetzt ist es fast wieder so wie vor dem Unruhe-Monat Mai.

So schnell scheint man in Israel allerdings nicht zu vergessen. In Ihrem jüngsten Roman «Schicksal» spaltet die Last der Vergangenheit Familien.

Wenn ich von «vergessen» spreche, meine ich nicht die ganz grossen Themen. In meinen Büchern vergisst niemand irgendetwas (lacht). Die Vergangenheit ist immer präsent. Trotzdem waren zwei Tage nach den Unruhen die Cafés in Haifa wieder voll. Diese Vitalität sorgt regelmässig dafür, dass wir schnell zur Routine zurück finden.

In Israel gibt es auch innerhalb der jüdischen Mehrheit Konflikte. Der Bruch geht oft quer durch die Familien. Sagen Sie doch bitte: Was hält das Land zusammen, das aus so unterschiedlichen Geschichten besteht und in dem so viele Erinnerungen für Bitterkeit sorgen?

Was uns zusammenhält, ist der existenzielle Instinkt, dass wir überleben wollen. Ein Song, der bei uns sehr populär ist und «Ich habe kein anderes Land» heisst, bringt dieses Gefühl sehr genau auf den Punkt.

Ihr Roman enthält autobiografische Elemente. Ihr Vater war Mitglied der Untergrund-Organisation Lechi, die vor der Staatsgründung gegen die britische Mandatsmacht kämpfte.

Auch wenn ich hier und da kleine Stücke einflechte, die etwas mit meinem Leben zu tun haben, ist es kein autobiografischer Roman. Aber es stimmt: Mein Vater war während zweier Jahre bei der Lechi, und es waren, wie er zu sagen pflegte, seine aufregendsten in seinem ganzen Leben. Er erzählte unablässig davon.

Sie konnten also beim Schreiben aus dem Vollen schöpfen?

Leider nein. Das Problem ist, dass ich nicht zuhören wollte (lacht). Erst spät in meinem Leben begann ich mich für Lechi zu interessieren.

Die rechts-radikale Terrorgruppe Lechi wurde im jungen Staat nach dem Abzug der Briten und der Unabhängigkeit Israels totgeschwiegen.

In unserem Haus aber war die Lechi sehr wohl ein Thema.

Wie kam das?

Meine Mutter stammte aus einem Kibbuz, ihre Eltern gehörten zu den Gründern einer Genossenschaftssiedlung am See Genezareth im Norden des Landes. Da prallten zwei ideologische Welten aufeinander: Die Linke meiner Mutter und die radikal Rechte meines Vaters. Wenn sich mein Grossvater mütterlicherseits, der Kibbuznik, und mein Vater über die Geschichte stritten, konnte es auch schon mal laut werden. Der Streit führte immer wieder zu Spannungen innerhalb der Familie, was mich stets aufs Neue irritierte.

Wann haben Sie den israelisch-palästinensischen Konflikt ein erstes Mal wahrgenommen?

Nach 1967 als in den besetzten Gebieten die ersten Siedlungen errichtet wurden, fuhren wir zu den ehemaligen Kameraden meines Vaters aus den Lechi-Zeiten. Diese Ausflüge sind mir bis heute präsent. Ich mochte diese Lechi-Kämpfer nie besonders. Wie Spinner wirkten sie in meiner Kindheit auf mich, als sie meinen Vater besuchten. Sie taten immer so aufgeregt und vertraten lautstark ihre radikale Ansichten.

Kritiker haben an der deutschen Übersetzung bemängelt, dass im Glossar unter «Lechi» Wesentliches verschwiegen wird. Es werde nicht erwähnt, dass die Terrorbande 1940 eine Kooperation mit den Nazis geprüft hat, um gemeinsam gegen die Briten zu kämpfen. Als Gegenleistung hätten Juden aus dem von den Nazis besetzen Europa ins damalige Palästina übersiedeln dürfen.

Die Protagonistin Rachel, die von 1944 bis 1945 bei der Lechi war, war zehn Jahre alt, als die Lechi mit den Nazis kooperieren wollte. In der Zeit, da Rachel aktiv war, war die angedachte Zusammenarbeit der Lechi mit den Nazis kein Thema mehr, und deshalb wird das im Glossar nicht erwähnt. Doch abgesehen davon frage ich mich: War es denn eine so schlechte Idee, mit dem Teufel zusammenspannen zu wollen, um in Europa den drohenden Massenmord der Juden zu verhindern und zu versuchen, Leben zu retten?

Sie zeichnen ein desillusioniertes Bild von Israel. «Hier wird es kein normales Leben geben, wir haben umsonst gekämpft!», sagt ein Lechi-Kämpfer und beklagt, dass dieses Land verflucht sei: «Es ist ein Wüstland, und es verwüstet uns. Ein blutrünstiges, verlogenes, treuloses Land». Sind das Sätze, mit denen Sie sich identifizieren?

Es gibt tatsächlich Momente, in denen ich dieses Gefühl habe. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich Angst hatte, dass ein Fluch über diesem Land liegt. Nicht nur wir bringen Opfer für den Staat, sondern auch die andere Seite – noch ein Opfer und dann noch eines und so weiter.

Wie stark ist dieses Gefühl heute bei Ihnen?

Manchmal bricht es durch. Es ist eben die Kluft zwischen dem Anspruch des auserwählten Volkes, woran ich natürlich nicht glaube, und der Realität, die mitunter grausam ist.

Macht Ihnen die neue Regierung unter dem Tandem Naftali Bennett und Yair Lapid Hoffnung, dass es besser wird?

Die Regierung verfügt zwar nur über eine hauchdünne Mehrheit in der Knesset, aber sie ist aus verschiedenen politischen Strömungen zusammengesetzt. Fortan beherrschen nicht Ideologien die Politik. Die Koalition wird nach einem gemeinsamen Nenner suchen und trotz unterschiedlicher Weltanschauungen zusammen arbeiten müssen, um den Zusammenhalt zu stärken. Sie wird, anders als bisher, in der Politik wieder miteinander statt gegeneinander arbeiten müssen, um nicht abgewählt zu werden. Das ist, und darum geht es mir in meinem Roman, eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Zustandekommen einer nationalen Aussöhnung.

Versöhnung findet in Ihrem Roman nicht statt. Die Figuren bleiben stur in ihren unterschiedlichen Welten leben: In einer fanatisch frommen, einer politisch radikalen oder einer traumatisierten Welt, aus der sie flüchten wollen.

Man muss ja nicht miteinander einverstanden sein, um miteinander zu leben. Auch dieses Land kann eine Vielzahl verschiedener Meinungen akzeptieren, ohne dass man sich gegenseitig bekämpft. Ideologien sollten unser Leben nicht länger bestimmen. Deshalb bin ich vor einigen Jahren der Bewegung «Women Wage Peace» beigetreten. Wir suchen den Dialog mit Frauen – ob links oder rechts, ob Siedlerinnen oder Palästinenserinnen, Christinnen, Jüdinnen oder Muslima. Wir wollen betonen, was uns verbindet, und nicht was uns trennt. Unser Ziel ist es, die Verantwortlichen auf beiden Seiten unter Druck zu setzen. In den Jahren des Schreibens war ich zwar nicht aktiv, besonders während der letzten zwei Jahre nicht. Manchmal ist das Schreiben eben zu anspruchsvoll und es ist unmöglich, sich anderen wichtigen Dingen zu widmen. Aber ich habe meine Kolleginnen bereits kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass ich zurück im Leben bin und wieder Zeit für Aktivitäten habe.