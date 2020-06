Erster Filmtrailer: Keanu Reeves kehrt mit «Bill & Ted 3» zurück

Mit Co-Star Alex Winter (54) geht es in "Bill & Ted Face the Music" in die Zukunft. In dem am Dienstag veröffentlichten Videoteaser begibt sich das abgedrehte Duo auf die alte Mission, einen Song zu schreiben, mit dem sie die Welt retten wollen.

Die Science-Fiction-Comedy soll Mitte August in den US-Kinos anlaufen, ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Der Original-Film "Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit" zählte zu Reeves ersten Filmen in Hollywood.

Trotz recht vernichtender Kritiken gab es mit "Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft" 1991 eine Fortsetzung. Inzwischen geniesst der Leinwand-Klamauk Kultstatus. Zuletzt war Reeves als Auftragskiller in dem Actionthriller "John Wick: Kapitel 3" (2019) in den Kinos zu sehen.