Er arbeitet bei minus 30 Grad in der Arktis und auf radioaktiv verstrahlten Inseln: Julian Charrière ist ein Künstler der Extreme

Auf Rollis werden schwere Steine herangekarrt, auf fahrbaren Gerüsten wird gebohrt, in jedem Raum hängt ein Bauplan, Metall- und Holzplatten verstärken den Boden. Mittendrin treffen wir Julian Charrière. Die ganze Woche ist er mit den Equipen am Aufbauen. «Eigentlich möchte ich in der Aare schwimmen gehen», sagt er. Und schon sprechen wir nicht über Kunst, sondern über Badeerlebnisse. Von der Be­gegnung mit einer Wasserschildkröte oder vom Schwimmen in einem See mit biolumineszentem Plankton und Krokodilen in Mexiko erzählt er.

Das passt zu Julian Charrière, dem Künstler der Extreme, der in die Arktis und zu radioaktiv verseuchten tropischen Inseln reist, der in Lugano Brunnen anzündet oder in Asien nach seltenen Erden gräbt. Es sind gewaltige und beängstigende Themen, die er beackert: Klimawandel, Atombombentests oder die Ausbeutung der Erde. Doch welche Schönheit entlockt er dem schmelzenden Polareis, den verstrahlten Atollen und den Vulkanen.