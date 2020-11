Ein Video berührt die Welt: Eine demente Primaballerina tanzt «Schwanensee»

Zusammengekauert sitzt Marta González in einem Rollstuhl. Sie trägt eine schwarz-weiss gestreifte Bluse. Marta wirkt schwach, ihre Blicke verloren. Die alte Frau leidet an Alzheimer, kann sich nur noch an wenige Dinge aus ihrem Leben erinnern. Schon gar nicht, dass sie früher einmal professionale Balletttänzerin war.

Herzzerreissende Momente, die weltweit in einem kurzen Video viral gingen. Millionen sahen es bereits auf Twitter, Instagram, Facebook, Youtube und TikTok, nachdem bekannte Schriftsteller, Musikerinnen, Journalisten und Hollywoodstars wie Antonio Banderas und Jennifer Garner das Video auf ihren sozialen Netzwerken weiterverbreiteten.

Die Musik stirbt zuletzt

Marta González ist tot. Sie starb diesen Sommer. Die Aufnahmen von ihr entstanden im Oktober 2019. Erst jetzt fand die gemeinnützige Charity-Organisation Asociación Música para Despertar (Vereinigung Musik zum Erwachen) das Video im Internet und machte mit dem Film auf die Bedeutung musikalischer Therapieansätze bei der Betreuung von Demenzpatienten aufmerksam.

«Alzheimerpatienten vergessen die Bedeutung einfachster Begriffe und Gegenstände. Selbst die Gesichter ihrer eigenen Kinder werden ihnen fremd. Viele erinnern sich häufig nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen. Doch können sie immer noch alte Volks- und Weihnachtslieder mitsingen», erklärt der spanische Musiktherapeut Pepe Olmedo.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften fanden heraus, dass sich das Langzeit-Musikgedächtnis in der Grosshirnrinde befindet, wo Informationen auch nach einer starken Beeinträchtigung des Gedächtnisses noch lange intakt bleiben. So können Demenzkranke sich oft keine neuen Melodien einprägen, erinnern sich aber an die Klänge ihrer Jugend.

Anhand ihrer Bewegungen kann man auch in Martas Video erahnen, wie die greise Frau im Kopf Tanzschritte, Sprünge und Flügelschwünge Revue passieren lässt. Es sind ihr vertraute Bewegungen. Tschaikowskis «Schwanensee» gehört zum Standardrepertoire klassischer Ballettkompanien.

Biografiefälschung für einen guten Zweck

Zunächst wurde behauptet, Marta soll 1967 als Primaballerina am New York City Ballet getanzt haben, was sich als falsch herausstellte. Auch handelt es sich bei den historischen Tanzaufnahmen, die in das Video eingebaut wurden, nicht um Marta, sondern um die berühmte russische Primaballerina Ulyana Lopatkina vom St.Petersburger Mariinsky-Ballett. Die Stiftung Musica para despertar entschuldigte sich für den Fake. Man habe über keine Tanzaufnahmen von González verfügt.

Marta soll im New York der 1960er-Jahre jedoch eine eigene Ballettkompanie namens Rosamunda besessen haben. Der US-Kritiker und Historiker für darstellende Künste Alastair Macaulay fand Beweise dafür, dass Marta als Primaballerina in New York gearbeitet hat. Dass Martas Biografie aufgebauscht wurde, ist zwar problematisch. Die Rechnung, internationale Medienaufmerksamkeit auf musikalische Therapieansätze für Demenzpatienten zu lenken, ging aber auf.