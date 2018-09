Kafkaeske Züge

Tatsächlich sind die versammelten Kurzgeschichten thematisch, aber auch in Ton und Stil sehr verschieden. Manche Erzählungen lesen sich wie klassische Short Stories, andere sind spielerischer, experimenteller, mit fantastischen Elementen, kafkaesken Zügen und mysteriösem Ende.

Da ist zum Beispiel ein erfolgreicher Geschäftsmann, dem auf einer Wanderung Zeit und Raum verloren gehen und der um Jahrzehnte gealtert zu seiner Frau zurückkehrt. Da ist eine Schriftstellerin mit Schreibblockade, «verträumt, beflissen, tapfer, aber ohne jede zündende Idee», die eines Nachts von ihrer (männlichen) Muse geküsst wird – und eine verhängnisvolle Affäre mit diesem blau gelockten Unbekannten eingeht. Da ist ein gefeierter Drehbuchautor, der mit Mitte siebzig endlich ein freier Mann sein und die Sünde seines Lebens beichten will: dass er als junger, arbeitsloser Film-Nerd in eine Zeitmaschine stieg und auf diese Weise dem eigentlichen Erfinder von «Star Wars» seine Idee stehlen konnte. Da sind zwei in einem kahlen, nur mit einer Tischtennisplatte ausgestatteten Raum gefangen gehaltene Männer, die gegen den Wahnsinn Pingpong spielen.

Da sind aber auch Vater und Sohn, die bei einer Jubiläumsfahrt mit ihrem dunkelgrünen 1961er-Austin-Healey auf den «grossen Augenblick» warten, wenn der Tacho 100 000 km anzeigt, und die just dann einen folgenreichen Unfall bauen. Und schliesslich sind da noch zwei Texte aus dem Universum von Wells’ letztem Roman «Vom Ende der Einsamkeit»: Im einen spinnt der Autor ein Weihnachtsmärchen über sprechende Bücher weiter, das sich sein Romanheld Jules als Kind ausgedacht hat. In der anderen wird die Jugend von Jules’ Vater erzählt.

Hervorragendes Material

Ja, in Benedict Wells’ neuem Buch versammelt sich eine wilde Mischung an Ideen, Figuren und Orten, die wahrscheinlich keinen Roman ergeben würde, aber hervorragendes Material für kürzere Erzählstoffe liefert. Das macht das Buch zu einer richtigen Überraschungsbox. Dazu passt, wie Wells mit Schwung in seine Storys einsteigt, sich ganz auf den Plot konzentriert und Nebenfiguren, Familiengeschichten oder Hintergründe ausspart. So hält er seine Erzählungen schlank und die Sprache präzis. Ein so verrücktes wie durchdachtes Buch.