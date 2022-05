Eidgenössische Designpreise Ausgezeichnet gestaltet: Basler Innenarchitektin mit dem Grand Prix Design geehrt Die Schweizer Design Preise gehen in diesem Jahr an die Modeikone Susanne Bartsch, die Basler Innenarchitektin Verena Huber und den Künstler und Fotografen Beat Streuli. Die Ausstellung zu den Preisen läuft dann parallel zur Art in Basel.

Keine Scheu vor Kitsch und Exzentrik: JB Dubbs, Joey Arias, Jonte, Susanne Bartsch, Amanda Lepore, and Kayvon am Vandam Sunday in New York, 2013 Marco Ovando

Die Schweiz ist ein Design-Land. Den Sparschäler, die Schrift, mit dem wir unsere E-Mails schreiben, der Stuhl, auf dem wir in der Beiz das Abendessen geniessen? Wer hat's erfunden - die Schweizer.

Wie in wenigen anderen Ländern wird hier das Designschaffen gefördert. So fördert das Bundesamt für Kultur (BAK) nicht nur Literatur und bildende Kunst, sondern auch Architektur und Design. Seit 2007 werden mit dem Schweizer Grand Prix Design Designerinnen und Designern von nationaler und internationaler Bedeutung ausgezeichnet. Er ist pro Person mit 40’000 Franken dotiert. In diesem Jahr werden die Modeikone und Event Producerin Susanne Bartsch, die Innenarchitektin Verena Huber und den Künstler und Fotografen Beat Streuli mit dem Preis geehrt. Die Auswahl unterstreicht die Vielfalt des Schweizer Designschaffens: Von nüchterner Klarheit bis zur prächtigen Opulenz.

Eine für alle: Stilikone Susanne Bartsch

Susanne Bartsch Diana Pfammatter / BAK

Susanne Bartsch, geboren in Bäretswil (ZH), Susanne Bartsch lebt und arbeitet in New York, wo sie zu einer prägende Figur für die LGBTQ+ Gemeinschaft wurde. Sie erlangte 1989 internationale Bekanntheit, als sie zum ersten Mal ihren Love Ball – eine spektakuläre Wohltätigkeitsveranstaltung für die AIDS-Forschung – veranstaltete. Dank ihren aussergewöhnlichen Outfits, expressiven Make-ups und ihrem einzigartigen Stil wurde sie zur Modeikone und Muse für unzählige Modedesigner.

Joy Ahoulou, Modeexperte der Eidgenössischen Designkommission schreibt im Jury-Kommentar:

«Susanne Bartsch ist dank der Kreation ihrer legendären Looks und Partys ein glanzvolles Gesamtkunstwerk. (...) Die frühe Kämpferin für die Rechte der LGBTQI-Community und die Anerkennung von Menschen mit HIV/Aids gilt in New York als inoffizielle Schutzpatronin für Transformation und Integration.»

Kompromisslose Forscherin: Innenarchitektin Verena Huber

Das Wohnen prägt uns: Einrichtung der Musterwohnung in der Goehner Siedlung, Benglen, Arbeitsgruppe SWB, 1974 Ariel Huber

Die 1938 in Basel geborene Verena Huber hat sich als Innenarchitektin, Forscherin, Autorin und Lehrerin eingehend mit den Fragen des Wohnens und Sich-Aufhaltens befasst. Die Gestaltung von Innenräumen liegt ihr am Herzen, weil dort die Architektur auf den menschlichen Massstab trifft. Sie sagt: «Die Innenarchitektur operiert auf dem Massstab, der dem Menschen am nächsten ist.»

Auf ihre ersten eigenen Arbeiten in den 1970ern folgten grössere Aufträge: Restaurants, Schiffe, Bibliotheken sowie die Innenraumgestaltung für Jakob Zweifels Schwesterhochhaus des Zürcher Universitätsspitals.

Verena Huber Diana Pfammatter / BAK

Daneben schrieb sie viel über die Möglichkeiten und Grenzen der Innenarchitektur. Gemeinsam mit elf weiteren Innenarchitektinnen und Innenarchitekten gründete Verna Huber im vergangenen Sommer das «Archiv Innenarchitektur Schweiz» (AI-S). Der Designer Jörg Boner, Präsident der Eidgenössischen Designkommission begründet die Entscheidung der Jury so:

«Verena Huber hat immer schon einen eigenen Weg eingeschlagen. Von sinnentleerter Ästhetik und Konformität in jeder Hinsicht hat sie sich ein Leben lang ferngehalten. Der Mensch ist das Zentrum ihrer Arbeit.»

Spektakuläre Installationen: Fotograf Beat Streuli

Guangzhou Central Station 08, 2008, Museum of Contemporary Art Kiasma, Fluid Street, Helsinki Beat Streuli

Beat Streuli, 1957 in Altdorf geboren, besuchte Kunstschulen in Zürich und Basel und war anschliessend Gaststudent an der Hochschule der Künste in Berlin, wo er den Grossteil der 1980er Jahre verbrachte. Seine Arbeiten wurden erstmals 1986 im Aargauer Kunsthaus ausgestellt. Atelierstipendien an der Cité des Arts und der Fondation Cartier in Paris sowie am Istituto Svizzero in Rom ermöglichten ihm längere Aufenthalte in diesen beiden Hauptstädten. Heute lebt und arbeitet Streuli in Wädenswil und Brüssel.

Beat Streuli Diana Pfammatter / BAK

Es folgten zahlreiche Ausstellungen in Galerien und Museen im In- und Ausland. 2019 veröffentlichte er «Fabric of Reality», eines seiner bisher umfangreichsten Künstlerbücher. Streuli ist bekannt, seine Fotografien aus dem musealen Kontext über spektakuläre Installationen raus in die Stadt zu tragen, bisweilen sind seine Arbeiten auch in in Mode- oder Lifestylemagazinen zu sehen.

Ihn inspiriere «die Neugier auf die anderen menschlichen Wesen», zitiert ihn das BAK in einer Mitteilung. Tatyana Franck, Mitglied der Eidgenössischen Designkommission bis 2021, schreibt im Jury-Kommentar:

«Indem er ihm unbekannte Personen in den Strassen porträtiert, macht er die urbane Umgebung zur Bühne. Obwohl Stadtlandschaften den Hintergrund seiner Bilder bilden, stehen die Menschen und nicht die architektonischen oder strukturellen Elemente im Mittelpunkt seines Schaffens. Beat Streuli ist einer der wichtigsten Vertreter des Strassenporträts.»