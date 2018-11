Sie müssen überleben – also werden sie hemerophil. Das ist nichts Perverses oder Verbotenes. Und gäbe es ein Verbot, beachteten sie es nicht. Sie gehen mit Bestimmtheit einen darauf zwitschern, erstaunlich pünktlich, in aller Herrgottsfrüh; man könnte die Uhr nach ihnen richten. Es sind Vögel.

Jeder hört sie gern, jeder spricht entzückt von ihnen. Und schaut dann nicht hin, wo die Zivilisation brachial die Piepmatze vergrämt. Man sieht ein Weibchen auf einer Brache brüten, und rundum schwenken für eine neue Betonstadt die Kräne. Still verschwindet eine Vogelart nach der andern. Es sei denn, sie passen sich dem grössten Feind an und werden – eben – hemerophil, heisst: sie folgen der menschlichen Zivilisation.

Man muss unwillkürlich lachen, wenn eine Amsel in einem Velokorb ihr Nest gebaut hat. Oder Meisenküken in einem Briefkasten nach Futter piepsen. Und sogar ein Aschenbecher am Portal der Firma vom aufgezwungen hemerophilen Federfreund als Familiensitz not-besetzt wurde. Das sind alles Szenen, die in einem neuen Film vorkommen: «Welcome to Zwitscherland – wie das Land, so die Vögel».