Dieser Aargauer Künstlerin hilft der Förderbeitrag des Kuratoriums zum Weiterschaffen

Eigenständig und vielfältig

Diese Vielschichtigkeit in der künstlerischen Arbeit von Angela Anzi hat auch das Aargauer Kuratorium überzeugt. Es «würdigt die mediale Verschränkung von Bildhauerei, Klangkunst, Performance und Film mit einem Förderbeitrag», heisst es im Flyer über die zehn Beiträge des Aargauer Fördergremiums.

«Die 10000 Franken kann ich besonders in dieser pandemischen Zeit sehr gut gebrauchen», sagt Angela Anzi am Telefon. «Der Förderbeitrag ermöglicht es mir, meine Projekte weiterzutreiben, die bis Mitte 2021 anstehen.» Wir erreichen sie in Hamburg, wo sie von 2008 bis 2017 an der Hochschule für bildende Künste studiert und mit dem Master abgeschlossen hat. Eingeschoben hat sie ein Semester an der Goldsmith University of London. Sie lebt in Hamburg und Basel, dort hatte sie sich vorher zur Logopädin ausgebildet. Damit verdient sie heute zeitweise ihr Geld. Und ihr Bezug zum Aargau? «Ich bin im Fricktal aufgewachsen, wo ich vom dritten bis zum zwanzigsten Lebensjahr gewohnt habe, die meiste Zeit davon in Gipf-Oberfrick.»