Diese Kunst hebt ab – den Boden braucht sie (fast) nicht

Ein Luftibus oder eine Schwärmerin ist Pedretti aber nicht. Auch in ihren vielfach ausgezeichneten Romanen bleibt sie stets nahe am realen Leben. Aber Poesie – karg und doch beschwingt – prägt ihr bildhauerisches und zeichnerisches Werk. Gesehen hat man es selten. Am kommenden Dienstag wird Erica Pedretti 90. Das sei aber nicht der Anlass für die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum, sagt Direktor Stephan Kunz. «Anlass ist das Werk. Das soll man sehen, neu sehen.»

Man staunt, dass die Objekte aus Draht und Papier, aus Ästchen und Gips, aus Ton und Farbe überhaupt noch existieren. «Sie sind erstaunlich stabil», sagt Katalin Deér. Die meisten stammen aus den 1970er- und 1980er-Jahre, atmen den Geist der Zeit. Das Material verweist auf die Arte povera, auf den Willen der Zeit, aus Alltag, Abfall und industrieller Ware, Kunst entstehen zu lassen. Zum anderen war es auch die Zeit, in der eine neue Innerlichkeit sich den lauten Tönen der Popwelt entzog.

Erica Pedretti war damals schon über 40 Jahre alt. Geboren wurde sie 1930 im tschechischen Sternberg, das sie 1946 als Mitglied er deutschsprachigen Bevölkerung verlassen musste. In Zürich lernte sie Silberschmiedin, lebte einige Jahre bei ihren in die USA emigrierten Eltern und kam – wegen ihres Mannes Gian Pedretti – zurück in die Schweiz, nach Celerina. Mit Zinn und Silberarbeiten verdiente das Künstlerpaar den Lebensunterhalt für sich und die fünf Kinder. Auf einem Tischchen sind diese frühen Preziosen zu sehen. Erst nach dem Umzug 1974 nach La Neuveville am Bielersee entstand das plastische Werk. Wie braunes oder gelbliches Pergament spannen sich verleimte Papiere oder mit Latex verfestigte Stoffe zwischen den Gestängen zu Flügeln auf. Sie sind nicht als in sich bewegliche Objekte gebaut. Zum Fliegen taugen sie nur in unseren Gedanken.

In ihren Zeichnungen finden sich menschliche Figuren, Vögel, abstrakte Gespinste oder farbige zersplitterte Weltbilder: Werkskizzen für die plastische Arbeit sind selten. Die Objekte scheinen vielmehr in einem improvisierenden Prozess entstanden. Wo begann das Zusammensetzen der Äste zu knäueligen Wolken, wo die an eine dreibeinige Figur erinnernde Plastik aus Holzstecken? War zuerst das sich spiralig windende Dreifach-Segel oder der mit Vogelfederchen besteckte, lang gestreckte Körper?

Nur ein Werk im Bündner Kunstmuseum

Die Künstlerin lässt das offen, auch Titel gibt sie keine. «Objet à suspendre» heissen die meisten. Was aber nicht bedeutet, dass man sie aufhängen muss, sondern sie auch auf einen Tisch legen oder auf einen Sockel montieren kann. Freiheit und Raum geben, mit leichtem Kopf und geschickten Händen Form werden lassen – das ist der Kern dieser Arbeit. Schade, ist in Chur das Thema der Türme und Säulen weggefallen, eine doch über Jahre betriebene Arbeit der Künstlerin.

Ihr Werk erklären mag Erica Pedretti nicht. Auch das Einrichten überliess sie dem Team. «Ich habe gemacht, jetzt seid ihr dran», rapportierte Museumsdirektor Kunz – und ist selber gespannt auf die Reaktion der Künstlerin auf die Ausstellung.