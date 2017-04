Wie oft besuchen Sie pro Jahr ein Museum? Nie? Dann sind Sie klar in der Minderheit. Denn 72 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer gehen mindestens einmal jährlich hin. Das ist ja auch nicht schwierig, gibt es in der Schweiz doch 1111 Museen – für Kunst, Naturwissenschaft, Technik oder (lokale) Geschichte. 2015 haben die Schweizer Museen insgesamt 12,1 Millionen Eintritte verbucht. Das belegt die erste Schweizer Museumsstatistik. Sie rechnen nun sicher bereits im Kopf … Genau: Im Schnitt hat jedes Ausstellungshaus rund 11 000 Besucherinnen und Besucher. Aber diese Zahl taugt nicht viel, denn in der Realität verteilen sich die Besucherströme extrem unterschiedlich. Naturwissenschaft liegt in der Gunst vor Kunst und Geschichte.

Vier Prozent machen die Quote

Mehr als die Hälfte aller Besucher drängen sich in gerade mal vier Prozent der Museen. In welche genau, darüber schweigt das Bundesamt für Statistik leider. Als ob eine Rangliste die föderalistisch-politische Korrektheit gefährden würde. Also muss man diese Statistik selber erheben: Dass dabei das Verkehrshaus in Luzern (2015: 497 182) bei den technischen Museen und die Fondation Beyeler in Riehen (2015: 481 704) bei den Kunstfreundinnen obenaus schwingt, erstaunt nicht. Auf Platz zwei und drei folgen hier das Kunsthaus Zürich und das Kunstmuseum Basel – allerdings mit deutlichem Rückstand.

Auf der anderen Seite wirken die Zahlen der lokalen Anbieter ernüchternd: Die unglaublich grosse Anzahl von über 800 kleinen Museen erreicht zusammen nicht mal zehn Prozent aller Eintritte (siehe Statistik). Warum das Bundesamt für Statistik zudem dermassen akribisch das Verhältnis von Zentrums-, Agglomerations- und Landgemeinden untersucht, ist rätselhaft und wenig erhellend.