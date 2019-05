Wenn die Menschheit langfristig überleben will, muss sie sich auf eine weite Reise vorbereiten und zu einem anderen Sonnensystem aufbrechen. Denn unsere Sonne wird verglühen und dabei alles verschlingen, was sich in ihrer Nähe befindet. In Science-Fiction-Filmen und -Romanen ist diese Übersiedelung zu anderen Sternen ein beliebtes Thema. Es machen sich dann oft ein paar Auserwählte in einem Raumschiff auf, um die menschliche Rasse auf einem fremden Planeten anzusiedeln. Manchmal wird auch nur tiefgefrorenes Erbgut losgeschickt, aus dem dann – wie genau auch immer – die Menschheit jenseits der Erde wieder erschaffen werden soll.

Solche Ideen muten geradezu bescheiden an gegenüber den Plänen, die im Film «The Wandering Earth» des chinesischen Regisseurs Frant Gwo durchgespielt werden. Statt sich einen neuen bewohnbaren Planeten zu suchen, reist die Menschheit mit samt der Erde zum nächstgelegenen Stern Proxima Centauri. Dafür werden auf der Nordhalbkugel Zehntausend gigantische Raketentriebwerke aufgebaut, deren Antriebsschub unseren Planeten aus seiner Umlaufbahn löst und von der Sonne wegbewegt.

Man darf «The Wandering Earth» durchaus als Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins Chinas verstehen. Das Land macht sich daran, zur neuen Supermacht zu werden – auf der Erde und im Weltraum. Die knifflige Landung auf der Rückseite des Mondes Anfang Jahr, die bisher auch die USA nicht gewagt haben, ist ein Vorgeschmack auf die chinesische Potenz im All. China will noch im nächsten Jahrzehnt eine feste Basis auf dem Mond errichten.