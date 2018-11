Das Datum der Heimsuchung ist das Jahr 2014. Ein Wort, das bislang kaum bekannt war, erobert den politischen Diskurs und die Zeitungsseiten: der Dichtestress. Eine Zauberformel für alle nationalkonservativen Kreise, die der Bevölkerung klarmachen wollen, dass die Überflutung der Schweiz durch Fremde in die Katastrophe führt. Die Plakate zur Masseneinwanderungs- und zur Eco-Pop-Initiative illustrieren den Befund: Das einst so schöne Bauernland wird wegen der Überbevölkerung in naher Zukunft völlig zubetoniert sein. Die Kommentarspalten füllen sich mit Berichten von Dichtestress-Betroffenen: Im Morgenverkehr, am Bahnhof, in der Migros, in der Schlange vor dem Kino – überall breitet sich das Symptom aus. Ende 2014 wird Dichtestress zum Unwort des Jahres gekürt.

Das Schweizerische Architekturmuseum in Basel widmet dem Phänomen nun eine Ausstellung und dreht dabei den Spiess um. Aus dem Stress an der Dichte soll die Lust an ihr werden. «Wir wollen beim Publikum Dichtelust generieren», sagt Andreas Kofler. Der Architekt und Städtebauer hat mit «Dichtelust» seine erste Ausstellung als neuer Kurator des Museums konzipiert.