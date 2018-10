Es hätte ganz anders sein sollen, Thomas Hürlimanns Lektor ist sehr betroffen. Dem Autor geht es nicht gut, der Lektor steht mit dessen Schwester und dessen Lebensgefährtin in Kontakt. Thomas Hürlimann hätte an die Messe kommen sollen. Ebenso wie zu allen anderen längst aufgegleisten Terminen, um mit «Heimkehr», seinem Lebensbuch, in die Öffentlichkeit zu gehen. «Zwanzig Jahre hat er daran gearbeitet», betont Jürgen Hosemann. Er habe seine Bücher «Fräulein Stark» und «Vierzig Rosen» dazwischengeschoben und sei wie auf einer kreisförmigen Bahn immer wieder zu dem Text zurückgekehrt. «Zuletzt wurde ich von Thomas Hürlimann engagiert, um mit ihm das Buch fertigzustellen», sagt Hosemann. Ein Abgabedatum für das Manuskript wurde vereinbart. «Doch nun kann Thomas Hürlimann den Erfolg nicht auskosten.» Für den Verlag heisst es aber auch, dass er sein Buch schlecht bewerben kann – Lesungen fallen aus, Gesprächsrunden und Interviewtermine sind derzeit nicht möglich.

Der Lektor ist spontan beim Messegespräch zwischen Myriam Alfano, Foreign Rights Managerin beim S. Fischerverlag und Angelika Salvisberg, Leiterin des Förderbereichs Literatur bei Pro Helvetia dazugekommen. Es geht darum, wie Übersetzungen in andere Buchmärkte in die Wege geleitet werden können und welche Unterstützung Pro Helvetia bietet. Zwölf Jahre sind seit Thomas Hürlimanns letztem Roman vergangen. Für die ausländischen Märkte ist das eine lange Zeit. Deshalb hat Pro Helvetia den etablierten Autor in ihre Publikation «12 Swiss Books» aufgenommen. Anders als bei Autoren mit regelmässiger Produktion und treuen Lizenznehmern wie etwa Peter Stamm, ist bei Hürlimann ein Extraschub sinnvoll.

Ganzes Werk vermitteln

Sie würden alle ehemaligen Lizenznehmer überprüfen, erklärt Myriam Alfano: Haben diese ausländischen Verlage noch das passende Profil? Wäre Thomas Hürlimanns Buch in der Übersetzung dort gut aufgehoben? Würde der Autor vom Verlag getragen, gibt es ein Commitment? Bei neuen Lizenznehmern müsse man zudem die Chronologie beachten. «‹Heimkehr› ist ein Spätwerk, das Buch ist umfangreich, und es ist ein Text, der mit einer Kenntnis der früheren Werke Hürlimanns mit grösserem Gewinn zu lesen ist», sagt sie. Aus verlagspolitischen Gründen wäre es besser, mit einem früheren Werk wie «Fräulein Stark» in einen neuen Markt einzusteigen. Ziel ist es, nicht nur einen einzelnen Titel, sondern Autoren mit ihrem ganzen Werk zu vermitteln.

Pro Helvetia unterstützt Übersetzungen, indem sie die Übersetzungshonorare zu landesüblichen Tarifen übernimmt. Die Schweizer Kulturstiftung fördert auch bereits Probeübersetzungen und Gutachten. Da greift die Publikation «12 Swiss Books» vor. Die Broschüre präsentiert zwölf ausgewählte Neuerscheinungen auf Englisch – neben Thomas Hürlimanns «Heimkehr» auch Gianna Molinaris «Hier ist noch alles möglich» oder «Louis oder der Ritt auf der Schildkröte» von Michael Hugentobler. Junge englische Übersetzer haben eine Probeübersetzung angefertigt und geben eine Einschätzung von besonderen Herausforderungen – bei Hürlimann etwa die beunruhigte, orientierungslose Stimme der Hauptfigur. «Wir würden auch eine Probeübersetzung in einer anderen Sprache unterstützen», erklärt Angelika Salvisberg im Messegespräch beim S. Fischerverlag und schlägt Spanisch oder Französisch vor.

Zum Grundauftrag von Pro Helvetia gehört es, Schweizer Kultur auch im Ausland sichtbar zu machen, dafür wendet die Stiftung rund 60 Prozent ihres Budgets auf. Wenig anders als etwa im Sport geht es darum, wahrgenommen zu werden, wobei die internationale Anerkennung häufig Rückwirkungen in die Schweiz hat. Und: «Es wäre eine unglaubliche Verarmung, wenn alle nur noch lesen könnten, was in der eigenen Sprache geschrieben würde», betont Angelika Salvisberg. So machen Übersetzungen einen Austausch erst möglich und lassen Literaturschaffende am internationalen Geschehen teilnehmen. Nicht zuletzt sind sie damit ein Beitrag für eine offene Gesellschaft.