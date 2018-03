Seit November trainiert sie nun wöchentlich zwölf Stunden, plus "viele Stunden allein zu Hause". Die Anstrengung sorge dafür, dass ihr System von Glückshormonen überschwemmt würde, schwärmt die 39-Jährige gegenüber der "Berner Zeitung". Deshalb sei ihr der Winter gar nicht so grau vorgekommen wie sonst. Und die gute Laune habe sich auch positiv auf die Stimmung in der Familie ausgewirkt.

In der vierteiligen Liveshow "Darf ich bitten?" messen sich zehn Prominente - von Profitänzern gecoacht - in verschiedenen Tanzstilen. Neben Susanne Kurz wagen sich unter anderen aufs Parkett: Ex-Radprofi Franco Marvulli, Ex-Skifahrerin Brigitte Oertli, Musiker Bo Katzmann und Schauspielerin Tonia Maria Zindel.