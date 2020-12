Der Spion, der seine Romanwelt aufräumte

Es liegt an der Patina. Das ist dieser komische Farbton, den in der Einbildung schon lang vergangene Ereignisse annehmen, – grosse Zeiten oder solche, die sich dafür ausgaben, – wie wenn sie sich weigern würden, vergessen zu gehen. Und das hat jetzt mit der Biographie des jungen David Cornwell, aber auch mit der Vergangenheit des British Empire zu tun.

Auf jeden Fall scheint er da mit Leuten in Kontakt gekommen zu sein, in denen er einen Teil seines Ich wiedererkannt haben muss. In einem Essay im «New Yorker» schreibt er über ein skurriles Abenteuer mit einem älteren Geheimdienst-Faktotum und kommt zum Schluss, dass der Ausflug an die tschechische Grenze in Wirklichkeit nirgendwohin und zu keinem andern Ziel gedient haben dürfte, als in diesem älteren Gentleman die Illusion zu bestärken, Teil eines bedeutenden Ganzen zu sein. Und er nur als Publikum ausgewählt wurde. Er verpatzte die Sache.