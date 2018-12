Vor einer Woche ging ein mittleres Beben durch die Museumswelt. Der französische Präsident Emmanuel Macron will an Afrika zurückgeben, was dem Schwarzen Kontinent gehört. Die Kunstschätze, die im Zuge kolonialer Raubzüge nach Paris kamen, sollen wieder in die Herkunftsländer zurück. Dass dies Museumsdirektoren nervös macht, ist klar. Ebenso klar jedoch ist, dass es längst an der Zeit war für diesen präsidialen Beschluss.

Jüngstes Beispiel für diese künstlerische Praxis ist der afroamerikanische Science-Fiction-Film «Black Panther», der im Februar in die Kinos gekommen ist. Mit einem Einspielergebnis von mehr als 700 Millionen US-Dollar befindet sich der Film in den USA auf Platz 3 der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Im Zentrum steht der Superheld Black Panther. Er basiert auf der gleichnamigen Comicfigur, die Mitte der Sechzigerjahre als Gegenentwurf zu weissen Superhelden wie Batman oder Superman die Bühne der Comicwelt betrat, kurz bevor die gleichnamige Bürgerrechtsbewegung gegründet wurde.

Geht es in der Kulturwelt um die Zukunft Afrikas und der weltweiten Black Community, so fällt unweigerlich das Wort «Afrofuturismus». Der Begriff beschreibt «eine kulturelle Ästhetik, welche Elemente aus Science-Fiction, Romanen, Fantasy und magischem Realismus mit nicht westlichen Kosmologien kombiniert». So weit das Lexikon. Aber was genau ist damit gemeint?

Der actionreiche Streifen ist die populäre Variante von Afrofuturismus. Black Panther ist der König des utopischen Staates Wakanda. Eine von der Aussenwelt verborgene Metropole, die dank dem Wundermetall Vibranium dem Rest der Welt technologisch weit überlegen ist. Der Film träumt den Traum eines Afrikas, das nie kolonisiert wurde, wo Frauen den Männern ebenbürtig sind und der Kontakt zu den Ahnen noch besteht. Dass die Black Community ihre Zukunft als futuristisches und gesellschaftskritisches Märchen entwirft, ist nicht neu – und hat einen düsteren Hintergrund.

Der Hohepriester des «Space»

«The truth about the planet earth is a bad truth», sang der afroamerikanische Jazzmusiker Sun Ra 1972. Um dieser «schlechten Wahrheit» zu entkommen, empfahl er die Reise in den «Space». «Space is the Place» heisst denn auch sein zwei Jahre später veröffentlichter Film. Darin träumt Herman Poole Blount, der sich selbst nach dem ägyptischen Sonnengott Ra benannte, den Traum von einer besseren Zukunft für die schwarze Bevölkerung der USA. Sein Rezept ist jedoch nicht der politische Widerstand eines Malcom X.

Der Hohepriester der intergalaktischen Töne will nach einer Odyssee durchs Weltall seine Gemeinde durch die Kraft der Musik befreien. Da sie, die ehemaligen Sklaven, in den USA noch immer nicht «wie Menschen, sondern wie Aliens behandelt werden» (Zitat Sun Ra) bleibt als ironische Konsequenz nur die Flucht in den «Space».

Ein Jahr nach Sun Ra zündete George Clinton mit seiner Band Parliament die Triebwerke für ein anderes «Mother- ship» der Black Community. Der Begründer des P-Funk drehte die Verhältnisse kurzerhand um und besetzte, zumindest imaginär, das Weisse Haus mit schwarzem Personal. James Brown, Muhammad Ali und Aretha Franklin hatten das ehrwürdige Gebäude 33 Jahre vor Barack Obama erobert.