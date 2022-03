Essay zum Krieg in der Ukraine Der Schlaf der Butterblume: Wo das Verstehenwollen nichts mehr nützt Der Krieg zerstört nicht nur ein Sicherheitsgefühl, sondern auch vielerlei Illusionen: Ein Gast-Essay von Michel Mettler.

Ist ein Kind naiv, wenn es fragt: «Was macht die Butterblume, wenn ich schlafe?»

Meine Eltern wollten mir einiges beibringen. Was Magma ist und wer Nebukadnezar, wo Neufundland liegt und wo die Leber, wie lange der Winterschlaf des Igels dauert, was die Absichten von Adolf Hitler und Louis Pasteur waren, woher das Wort ‹Tohuwabohu› kommt, was anständig bedeutet und warum man nicht beim Billigsten einkauft, sondern dort, wo Angestellte freundlich behandelt werden. Auch wollten sie mir beibringen, dass der Mensch ein Wesen ist, das seinesgleichen hilft, fähig, die Schwächsten als das zu sehen, was die Gruppe zu etwas Kostbarem macht, fähig, den Schmerz anderer zu empfinden und die Schönheit des Mooses zu erkennen. Ein Wesen, das Essen abgibt, wo es Hunger sieht, das fremde Sprachen liebt, weil sie anders klingen, das verstehen möchte und diesem Begehren vieles unterordnet. Ein Wesen auch, dessen Träume mehr sind als eine Hirnfunktion – das sich an Orte träumt, die es (noch) nicht gibt.

Michel Mettler ist ein Aargauer Schriftsteller und Dramaturg.

Ein gefährliches Wesen aber auch, das anderen auflauert. «Nur weil es so aussieht wie du», sagten meine Eltern, «darfst du ihm nicht blindlings trauen. Denn es will sich bereichern und legt Vorräte an, während andere hungern. Es kann auch Freude am Schmerz anderer empfinden. Ja», sagten sie, «auch diese Sorte gibt es. Aber nenn sie nicht einfach Schurke, versuch sie zu verstehen. Versuch ihr Unglück zu ermessen. Auch wenn sie sich anders verhalten, als du es wünscht, sind sie nicht wirklich anders als du. Vielleicht haben sie Schwieriges erlebt, vielleicht wurden sie als Kinder bedrängt oder verhöhnt, und in ihnen hat ein Groll sich aufgestaut. Den lassen sie nun raus, zufälligerweise an dir. Weil er raus muss. Verstehst du?»

Ich verstand etwas leichter, wenn ich Geschichten darüber las, und etwas schwerer, wenn der Nachbarsbub mir meine Sandburg zertrat. Doch auch wo ich nicht verstand, wusste ich: Verstehen ist wichtig. Verstehen ist der Schlüssel.

Verstehen? Derzeit haben die Russland- und Putinverstehe­rinnen und die Sicherheitsbedürfnis-Versteher einen schweren Stand. Wenn sie auf einstige Demütigungen des Angreifers verweisen, bezichtigt man sie der Relativierung. Ihr Verstehenwollen ist nicht angebracht.

Mit dem 24. Februar, der Reaktion des Westens und den Verschärfungen des Aggressors, erscheint alles mir Beigebrachte plötzlich wertlos. Der Wille, sich Welt anzueignen durch den Versuch des Verstehens, erweist sich als untauglich im Angesicht der provozierten Katastrophe. Ein ganzes Welt- und Menschenbild, zerstört von einem einzigen Mann, von seinem engherzigen Herrschaftsprinzip, einem von langer Hand errichteten Unterdrückungssystem und einem Zirkel straff organisierter Gefolgsleute. Landschaften des Ausgleichs und der Aushandlung sind wie weggefegt. Die dafür entwickelten Verständnismittel muten auf einmal an wie ein Vorgartenstaat, bevölkert von Begriffszwergen, ausgesetzt dem Hohn der Geschichte, den geschaffenen Tatsachen eines Kraftmeiers, der sich als Macher versteht – und den andere seit Jahren genau als das bewundert haben: als Macher.

Ich, dem solche Bewunderung fremd war, habe ihn stattdessen unterschätzt. Und durch die Ritzen des Schnürbodens dämmert als eiskaltes Licht die Erkenntnis: Alles Verstehen war umsonst, wenn das Faktum schon geschaffen ist. Das Prinzip ‹Wandel durch Handel› scheint desavouiert. Der Hai kann vom Delfin nicht mit Nahrung bestochen werden, weil der Delfin selber Nahrung für den Hai ist. So haben viele, die wie ich glaubten, die Gegenwart zu gestalten, eher die Geschichte verwaltet, ihre schönen, nun ins Mausoleum der untergegangenen Sprachen abwandernden Begriffe.

Schuld daran trägt nicht Putin allein, da ihm offensichtlich das Gewissen fehlt. Er handelt wie eine Maschine, verwirklicht ein Prinzip. Er hat getan, was ein planender Predator tut, und er würde es verdienen, als Spezies behandelt zu werden, deren Aussterben uns gleichgültig lässt. Doch über meine eigenen Reaktionen greifen seine Prinzipien der Konfrontation nun auf mich und meinesgleichen über.

Schuld sind auch meine Eltern nicht. Sie mussten tun, was sie taten. Sie mussten mich aufklären, empfänglich und hellhörig machen – über eigenes Ungemach hinaus für das Leid anderer. Und schuldig fühle auch ich mich selber nicht (für meine Naivität). Eigentlich habe ich Naivität immer gemocht. Vielleicht nicht meine eigene, aber die Naivität der Kinder, die genau genommen keine ist, wenn sie fragen: Was macht die Butterblume, wenn ich schlafe? Schläft sie auch?