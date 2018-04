Eben befand man sich noch im Jahr 2018, und plötzlich wird man in die Vergangenheit katapultiert, ins Jahr 1909. Über die viel befahrene Zürcher Seestrasse in Küsnacht führt eine gepflasterte Allee zum ehemaligen Wohnsitz des bedeutenden Schweizer Psychiaters C. G. Jung.

In diesem herrschaftlichen Anwesen richtete Jung 1909 seine Privatpraxis ein und hier lebte er bis zu seinem Tod 1961. Die privaten Räumlichkeiten des Arztes waren bis vor kurzem nur einem privaten, erlesenen Kreis zugänglich. Nun öffnet das Museum Haus C. G. Jung am Dienstag, 3. April, seine Türen der breiten Öffentlichkeit und Besucher können auf Voranmeldung das Anwesen am Zürichseeufer besichtigen.

Als sich die Eingangstür öffnet, wird der Besuchende von Cornelia Meyer begrüsst. Sie hat die Umgestaltung des Hauses in Zusammenarbeit mit der Stiftung C. G. Jung konzipiert und ist Leiterin des Museums. «Wir verstehen das Museum als Wohnmuseum und Gelehrtenhaus.

Im Zentrum stehen nicht die wissenschaftlichen Werke Jungs, die publiziert sind und die man bereits kennt, sondern das Umfeld, in dem sie entstanden sind», erklärt Meyer. Die Besucher sollen das Gefühl haben, dass sich die ehemaligen Bewohner vielleicht gerade im Nebenzimmer oder im Garten des Anwesens befinden.