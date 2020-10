Der originellste Aarauer Stadtchronist ist nicht mehr: Eduard «Düdül »Steiner stirbt mit 88 Jahren

Eduard Steiner, genannt Düdül, war unübersehbar. Eine stattliche Erscheinung, viel Bart, viel Haar, ein Künstler halt. Ich wollte als Kantonsschüler in Aarau nichts anderes werden. Denn die Künstler sassen tagsüber am runden Tisch in der Brötlibar des Affenkastens, diskutierten und liessen es sich gut gehen.

Ein paar Jahre später gründeten die Aarauer Anarchisten eine Zeitschrift, den legendären «Alpenzeiger». Er wurde auf einer Kleinoffsetmaschine gedruckt. Düdül schuf das Titelblatt und die Rückseite, in seinem unvergleichlichen, radikal unmodernen Stil. Auf Selbstbeschriftungsmatritzen zeichnete er direkt seine allegorischen Bildergeschichten. Ja, Düdül brachte Kultur in den «Alpenzeiger». Er setzte unserem voranstürmenden politischen Leichtsinn die Reflexion und den Bedacht der Historie entgegen. Selbstverständlich war Düdül auch ein Linker, ein Vertreter der Unordnung, des Utopischen, Verschlauften und Gefransten.

Nicht für den seriösen Literaturbetrieb gemacht

1932 im Berner Oberland geboren, bezeichnete er sich als «historisches Schlusslicht der ehedem bedeutsamen Aarauer Lithografengilde». Er hatte das Handwerk gelernt und liess sich dann zum Grafiker ausbilden. Unter anderem zeichnete er Wein- und Schnapsetiketten und schuf so einen Wodka Bölkoff, nach meinem in Aarau gebräuchlichen Übernamen Bölke. Da war ich wirklich stolz. Aber Düdül malte auch in Öl, seine gewaltigen Gemälde zeigte etwa das Kunstmuseum Olten anno 2010. Als das damalige «Aargauer Tagblatt» in einer Besprechung spottete, dass der «Alpenzeiger» Comicfiguren nur klauen (subversive Entwendung!) würde, statt selbst welche zu schaffen, machte sich Düdül ans Werk und erfand die Ur-Liberalen Jean und Jacques Schrey, deren Abenteuer er in wohlgesetzten, hochkomischen Versen und Reimen später auch in Büchern erzählte. Denn Düdül war ein grossartiger Dichter, einer, der alles kannte, aber keiner für den seriösen offiziellen Literaturbetrieb.