Guy Ritchie und eine mythologische Sagengestalt, passt das zusammen? «Als Brite bin ich eben mit Sherlock Holmes und mit King Arthur aufgewachsen», gab der Filmer achselzuckend zu Protokoll.

Nun, die Sagen um König Artus – oder eben King Arthur, wie er in seinem Mutterland genannt wird – standen bereits für unzählige Filme Pate.

Doch keine war wohl so ambitioniert wie nun Ritchies Adaption (Budget: 102 Millionen US-Dollar). Im Erfolgsfall soll «King Arthur: Legend of the Sword» gleich eine mehrteilige Kinoserie in Gang setzen.

Den Bombast entdeckt

Schon der Beginn des Films macht klar, in wessen Fussstapfen er dabei treten will: Die Armee, die mit gigantischen Elefanten das Schloss Camelot angreift, erinnert nicht von ungefähr an Szenen aus der «Lord of the Rings»-Trilogie (2001–2003).

Und auch Zauberer und andere Biester tummeln sich in dieser Spektakel-Welt.

Guy Ritchie hat also den Bombast für sich entdeckt. Der Kinosaal könnte in sich zusammenstürzen, man würde nichts davon mitkriegen – so dröhnend laut ist «King Arthur: Legend of the Sword».

Aber: Ritchie bleibt seinem Stil auch treu: Sein King Arthur (gespielt von Charlie Hunnam) ist ein gerissenes Grossmaul vom Typ Sherlock Holmes. Aufgewachsen in einem Bordell, abgehärtet in der Gosse. Seine diebischen Jugendjahre zischen im furiosen Zeitraffer über die Leinwand.