Der kanadisch-schweizerische Pianist Teo Gheorghiu kommt für eine Konzertreihe in den Aargau

Vor zwei Jahren ist Teo Gheorghiu von London nach Fribourg gezogen. Seit Mai hat der kanadische Pianist den Schweizer Pass. Gemeinsam mit den Bläsersolisten Aargau ist Gheorghiu im November in zwei Konzerten zu hören. Im Interview sprich der 28-jährige Familienvater über sein neues Album «Duende», über Lampenfieber, wie sehr ihm die Energie des Publikums gefehlt hat und über eine Velotour, die ihm einen Weg aus der Krise zeigte.

Am 6.September spielten Sie zum ersten Mal wieder ein Konzert vor Publikum, nachdem Sie eine Konzertpause von sechs Monaten hatten. Waren Sie bei dem Auftritt mit der Cellistin Chiara Enderle Samatanga in Bellmund am Bieler See besonders aufgeregt?

Eigentlich nicht. Ich habe in der Coronapause viel Klavier gespielt und fühlte mich gut in Schuss. Auch meine CD-Aufnahme ist in der auftrittslosen Zeit entstanden. Ich habe andere Formate wie Online-Konzerte ausprobiert und auch ein paar private Konzerte gegeben.

Haben Sie eine besondere Reaktion des Publikums gespürt?

Ich fühlte schon eine besondere Emotionalität. Für mich persönlich war die auftrittslose, entschleunigte Zeit im Lockdown durchaus positiv. Ich habe mich darüber gefreut, mit weniger Druck arbeiten zu können. Was mir aber wirklich fehlte, war die Energie des Publikums. Da hatte sich viel aufgestaut.

Verändert sich Ihr Spiel, wenn Publikum dabei ist?

Es gibt sicherlich zusätzliche Emotionen durch das Adrenalin. Alles geht mehr in die Extreme. Ich denke schon, dass mein Spiel intensiver ist, wenn ich in der Öffentlichkeit spiele.

Gehen Sie gerne auf die Bühne?

Sehr gerne. Das ist für mich der wichtigste Aspekt beim Musizieren. Natürlich habe ich Lampenfieber. Ich kenne auch niemanden, der keines hat. Man muss das einfach richtig kanalisieren können – und dabei hilft mir meine lange Erfahrung als Konzertpianist. Wenn man ausgeglichen ist, dann fällt es nicht besonders schwer, auf der Bühne eine Balance zu entwickeln und in einen guten Flow zu kommen.

Am 22.November und 23.November treten Sie gemeinsam mit den Bläsersolisten Aargau in Aarau und Boswil auf. Spielen Sie zum ersten Mal zusammen?

Ja. Renato Bizzotto, der Oboist des Ensembles, hatte mich letztes Jahr für ein Rezital nach Muri eingeladen. Die kammermusikalischen Werke für Klavier und Bläser von Darius Milhaud, Camille Saint-Saëns und Francis Poulenc sind neu für mich, aber da ich mich in den letzten Jahren viel mit französischer Musik beschäftigte, passt dieses Projekt wunderbar. Ich werde auch Werke für Soloklavier spielen, die auf meinem neuen Album sind: «Alborada del Gracioso» von Maurice Ravel und zwei Préludes von Claude Debussy.

Das gesamte Album mit dem Titel «Duende» stellen Sie am 4.Dezember in der Reihe PianoDistrict in Baden vor. Das Album wurde inspiriert von einer Velotour, die Sie im Sommer 2017 von London über Frankreich und Spanien bis nach Marokko führte. Warum haben Sie diese Reise gemacht?

Ich hatte ein paar schwierige Jahre hinter mir. In besagtem Sommer wollte ich eigentlich nur ein paar Freunde in der Bretagne besuchen. Ich hatte vier Wochen Zeit – und bin dann spontan mit dem Velo und zehn Kilo Gepäck auf dem Rücken einfach weiter Richtung Süden gefahren. Die Reise hat mich aus einer persönlichen Krise befreit. Danach wollte ich diese Erfahrungen musikalisch schildern. Mit französischer Musik hatte ich mich schon beschäftigt, aber die spanische Musik war ganz neu für mich.

War das eine musikalische Krise?

Nein, die Musik hat mir immer Halt gegeben. Ich hatte meinen Instinkt verloren. Dieses Vertrauen zu mir selbst gewann ich auf der Reise wieder zurück. Danach lernte ich meine Freundin kennen und zog im Mai 2018 zu ihr nach Fribourg. Wir haben ein Kind zusammen. Jetzt passt alles in meinem Leben.

Auf der CD finden sich spanische und französische Kompositionen. Was verbindet sie miteinander?

Die Komponisten lebten alle in Paris und haben sich gegenseitig gekannt. Besonders eng war die Beziehung zwischen Claude Debussy und Manuel de Falla. Alle Kompositionen sind von der Volksmusik Spaniens inspiriert. Die Gitarre ist in jedem Stück zu hören. Man spürt auch die Natur, die ich auf der Reise erlebt habe – die Hitze, das Licht, das Meer, die Wüste, die Farben. Ich war auf dem Velo immer ein Teil der Natur.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Karriere?

Gar nicht – wie die meisten Musiker. Ich habe noch nie so viel Ungewissheit erlebt. Die Zeit bis jetzt konnte ich noch gut überbrücken, aber allmählich werden die coronabedingten Einschränkungen und Verbote wirklich lang.

Wie lebt es sich in Fribourg als Pianist? Da geht es beschaulicher zu als in London.

Ich könnte überall leben auf der Welt, solange ich ein Klavier habe und ein grösserer Flughafen in der Nähe ist. Ich lebe in Fribourg grundsätzlich nicht anders als in London. Auch in Fribourg finden tolle Konzerte statt. Und die anderen Schweizer Städte wie Lausanne, Genf, Bern, Zürich, Luzern oder Basel sind nicht weit. In London reist man 1,5 Stunden, um zum Flughafen zu kommen. Während dieser Zeit bin ich in der Schweiz schon in einer anderen Stadt. Ich brauche keinen Trubel, sondern ich ziehe mich gerne in die Natur zurück.

Setzen Sie sich Ziele im Leben?

Natürlich muss man künstlerische Programme schon ein oder zwei Jahre im Voraus planen, aber grundsätzlich lebe ich wirklich im Augenblick. Entscheidungen treffe ich oft aus dem Bauch heraus. Es muss sich gut anfühlen, wenn ich bei einem Projekt dabei bin. Ich bin Opportunist – im wahrsten Wortsinn. Ich möchte die Gelegenheiten nutzen, die sich mir bieten. Mir ist es wichtig, das Leben in vollen Zügen zu geniessen. Dann habe ich auch musikalisch mehr zu sagen.

Hinweis

Konzerte mit den Bläsersolisten Aargau: Sonntag, 22.November, 17Uhr, Kultur und Kongresshaus Aarau; Montag, 23.November, 19.30Uhr, Alte Kirche Boswil.

Soloabend Freitag, 4.Dezember um 19.30Uhr in der Reihe PianoDistrict, Druckerei Baden.

Neue CD: Duende, Werke von Granados, Albéniz, Debussy, Ravel, de Falla, Teo Gheorghiu (Klavier), Claves Records.