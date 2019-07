17 Jahre hat es gedauert bis zu Albert Oehlens erster Einzelausstellung im Kunstmuseum seiner Wahlheimat. Der gebürtige Krefelder, der mit seiner Familie seit 2002 in Gais lebt und arbeitet, wählte dafür die Kunstzone der Lokremise, der ungewöhnliche Raum interessierte ihn. Er hat die Schau gleich selbst konzipiert mit Werken aus seinem persönlichen Besitz. Zum ersten Mal überhaupt wurde dafür eine Wand eingezogen in der Kunstzone – ein gelungener Eingriff. Werke von 1981 bis 2019 sind vertreten, 25 sind es insgesamt: Die neusten sind noch feucht aus dem Atelier angeliefert worden und erhielten vor Ort die finale Lackschicht.

«Unfertig», lautet der Titel der Ausstellung: «Ich dachte, wenn ich mit der Arbeit nicht fertig werde, würde es die Ausstellung immer noch gut bezeichnen», lautet seine lakonische Erklärung dafür. Gelten lässt er aber auch die Interpretation, dass die Kunst immer unfertig bleibt und von jeder Generation neu erfunden wird. Das hat auch Oehlen selbst getan und tut es bis heute. Er lotet aus, was Malerei sein kann, geht an ihre Grenzen und darüber ­hinaus.

Seit 2007 ist Albert Oehlen ausserdem bei Gagosian: Die weltweit operierende Galerie vertritt so bekannte Namen wie Damien Hirst oder Cindy Sherman. Ein Zeichen dafür, dass Oehlen ganz oben angekommen ist, nachdem es in den 1990er- und 2000er-Jahren ruhiger geworden war um ihn. Eine Serie von sechs schludrig gemalten Gemälden in den Grundfarben bilden den Auftakt zur Ausstellung. Sie sind eine bewusste Zumutung, entziehen sich jeder Erwartung, jeder Deutung: Schimmel wachsen aus der Gischt der Wellen, einem Dinosaurierskelett fällt die Krone vom Kopf. Die Motive beziehen sich auf Zeitungswerbungen. Auf Bilder aus dem alltäglichen Gebrauch greift Albert Oehlen in seiner Kunst immer wieder zurück.

Weil zwei der ursprünglich 1985 entstandenen Werke nicht aufzutreiben waren, malte Oehlen sie kurzerhand noch einmal. Wie sich das anfühlte? «Nicht gut, es ist schöner, etwas Neues zu malen.» Um kurz darauf zu relativieren: Es sei eigentlich auch ein Spass gewesen.

Lob von der falschen Seite