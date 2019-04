«Man stelle sich vor, es gäbe keinen Ron Carter. Dann gäbe es auf dieser Welt so viel weniger Kunst», sagte einst Bassist Stanley Clarke über sein grosses Vorbild. Der heute 81-jährige Ron Carter ist unbestritten einer der bedeutendsten Bassisten der Jazzgeschichte. Ein Koloss, eine lebende Legende. Mit den vermutlich längsten Fingern des Jazz überwindet er die Schwerkraft und bringt sein träge wirkendes, schwerfälliges Instrument zum Fliegen. Am Festival Jazzaar kann man den 81-jährigen Bass-Boss und seine Kunst erleben.

1937 in Michigan geboren, wurde Ron Carter 1960 durch seine Zusammenarbeit mit dem Gil-Evans-Projekt «Out Of The Cool» einem breiteren Publikum bekannt. Bahnbrechend wirkte Carter aber vor allem im legendären, zweiten Quintett von Miles Davis (mit Tony Williams, Wayne Shorter und Herbie Hancock) von 1962 bis 1968, wo er bei epochalen Alben wie «E.S.P.», «Miles Smiles», «Nefertiti», «Sorcerer», «Miles in the Sky» und «Filles de Kilimanjaro» beteiligt war.