Der Aargau blüht auf: Das sind die Pläne der Kulturveranstalter für Sommer und Herbst

Im Aargau hat man die verpatzte Theatersaison nach Wochen der Unklarheit hinter sich gelassen und konzentriert sich nun voll auf die Saisonstarts im Herbst. Die stehen sowohl in Baden wie in Aarau unter besonders feierlichen Vorzeichen: Das Kurtheater Baden blickt nach einer mehrjährigen Umbauphase seiner Wiedereröffnung am 14. Oktober unter dem neuen künstlerischen Direktor Uwe Heinrichs mit viel Vorfreude entgegen. Abos können bereits bezogen werden. Der reguläre Vorverkauf fürs Saisonprogramm startet am 14. September. Als internationales Gastspielhaus muss das Kurtheater allerdings jederzeit mit Absagen rechnen. Bislang hatte man aber Glück. Erst eine Tanzvorstellung aus Australien habe sich vom Spielplan verabschiedet, wie die kaufmännische Leiterin Lara Albanesi erklärt. Das wesentlich kleinere Theater im Kornhaus (ThiK) in Baden sowie die Kleine Bühne Zofingen wollen die Saison am 12. September eröffnen und rechnen mit einer reduzierten Bestuhlung. Die Bühne des Kulturhauses Odeon Brugg startet auch planmässig am 11. September. Die erste Saison der neu gegründeten Bühne Aarau (vormals: Tuchlaube, Fabrikpalast, Theatergemeinde Aarau), die 2021 in die im Umbau befindliche alte Reithalle einziehen wird, startet am 4./5. September mit einer Open-Air-Zirkusveranstaltung auf dem Aarauer Kirchplatz. Die für Juni geplanten Veranstaltungen, darunter eine Produktion zur Malaria-Epidemie, die perfekt in diese Zeit gepasst hätte, muss wegen Einreiseschwierigkeiten eines Künstlers aus einem Drittstaat entfallen, wie Bühne-Aarau-Leiter Peter Kelting erklärt. Einzig die geschlossenen Aufführungen der von Laien besuchten Spielclubs werden diesen Sommer noch durchgeführt. Viele Produktionen des im März wegen des Lockdowns abgebrochenen Figurentheaterfestes konnten in das nun dichter werdende Saisonprogramm integriert werden.