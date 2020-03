Das Virus und wir: Die Konjunktur des Konjunktiv II

Nein, geschätzte Leserinnen und Leser, dies ist nicht die Fortsetzung einer Reihe, deren erster Teil Ihnen durch die Lappen ist. Erlauben Sie mir zur Klärung einen kurzen Exkurs in die Grammatik: Während der Konjunktiv I hauptsächlich beim Bilden der indirekten Rede zum Einsatz kommt, braucht man den Konjunktiv II immer dann, wenn man von etwas spricht, das momentan nicht möglich oder nicht gewiss ist. Und in diesen Tagen ist ganz vieles nicht möglich und noch mehr nicht gewiss.

Das macht sich auch in der Planung des Kultur-Ressorts bemerkbar. In unserem entsprechenden Dokument sind seit ein paar Wochen nicht mehr «Konzertbesprechung», «Museumsbesuch» oder «Buchpremiere» die häufigsten Begriffe – sondern «vermutlich», «womöglich» und «allenfalls».

Da, wo wir sonst Sätze wie «Hannes hat mit dem Regisseur gesprochen und schreibt 5500 Zeichen» oder «Mathias war in der Ausstellung und plant eine bildreiche Seite» eingetragen hatten, stehen seit kurzem Formulierungen wie «Stefan würde das Konzert besprechen, falls es nicht abgesagt wird» oder «ein Interview mit dem Autor wäre denkbar, so er denn doch noch anreist».

Ganz viel «würde/könnte/wäre»: In unserem Planungstool feiert der Konjunktiv II Hochkonjunktur. Darüber hätte ich an dieser Stelle gerne ausführlicher geschrieben. Hätte. Doch nun ist wieder alles anders, seit der Bundesrat am Montag einen Shutdown angeordnet hat und damit das öffentliche kulturelle Leben flächendeckend abgesagt hat. Es mag ein kleiner Trost sein, aber immerhin haben wir nun wieder Planungssicherheit.