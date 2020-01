Das unheimliche Herz Amerikas: Die Fondation Beyeler zeigt Edward Hopper

Für Fans vorweg: «Nighthawks», die Bar der einsamen Nachtschwärmer, sein berühmtestes Bild, ist in Riehen nicht zu sehen. Vielmehr stellt die Schau Hoppers Landschaften ins Zentrum und eröffnet dadurch Einblicke in ein vermeintlich bekanntes, aber eigentlich überraschendes Werk.

Hopper hat sich im Alter kritisch über die abstrakte Malerei der Fünfzigerjahre geäussert. Auch deshalb wird er von jenen als Held des Realismus gefeiert, die in der Kunst ein Abbild der äusseren Wirklichkeit sehen wollen. Hopper als simplen Realisten zu bezeichnen, ist jedoch ein Missverständnis. Er ist zwar der populärste amerikanische Künstler, aber er ist auch der bekannteste Unbekannte. Das ist ab diesem Wochenende in der Fondation Beyeler in Riehen zu erfahren. Sie zeigt 66 Werke Hoppers, Ölgemälde, Aquarelle und Kohlezeichnungen.

Für «Two or Three Things I Know About Edward Hopper» ist Wenders durch die USA gereist, um Motive aus seinen Gemälden zu rekonstruieren. Was er zurückbringt, ist ein 14-minütiger 3-D-Film, ein kleines Meisterwerk. Der Regisseur spielt mit der Vorstellung, was vor oder nach dem Hopper-Moment passiert sein könnte: Wie endet die Begegnung des jungen Paares auf der Veranda von «Summer Evening»? Was hat der Tankwart in «Gas» eben erlebt?

Umgekehrt haben sich gerade Filmleute auf seine Ästhetik berufen. Alfred Hitchcock, der Meister des Suspense, war ein Hopper-Fan. So sehr, dass er und sein Szenograf Robert F. Boyle Hopper ein filmisches Denkmal setzten. Die geheimnisumwitterte Villa aus «Psycho» ist ein Nachbau von Hoppers «House by the Railroad».

Dieser Wendepunkt ist in der Schau bei Beyeler ablesbar. Ab Mitte der 1920er-Jahre entsteht die unverkennbare Hopper-Atmosphäre. Wie in der Dekade zuvor sehen wir vermeintlich einfache Motive: zwei weisse Häuser an einer Allee, ein Stellwerk vor dem Sonnenuntergang, eine Esso-Tankstelle an einer Kreuzung. Und doch ist alles ungewöhnlich, seltsam eingefroren, unheimlich aufgeladen oder melancholisch verstimmt.

Und nun lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Was auf den ersten Blick als Realismus daherkommt, als Abbild der sozialen Misere während der Wirtschaftskrise oder als Feier der weiten Landschaft, entpuppt sich als etwas viel Rätselhafteres: Die beiden weissen Häuser an der Allee haben kein Gartentor und keine Tür. Der Strommast bei der Tankstelle, wie übrigens alle Strommasten bei Hopper, trägt gar keine Kabel. Die Wiese vor dem Haus, in dessen Türe eine junge Frau im Morgenmantel gegen den Horizont blickt, als ob sie jemanden erwarte – diese Wiese ist so unberührt, als sei sie überhaupt nie von einem Lebewesen betreten worden. Plötzlich steht der Betrachter nicht mehr vor realen Landschaften, sondern vor minuziös komponierten Szenerien, die an den Surrealisten Magritte denken lassen.

Der Maler des Unbewussten und Chronist der Strasse

Hopper selbst äusserte sich selten zu seinem Werk, und wenn, dann gab er sich kryptisch. Auf die Frage, um was es in diesen Bildern gehe, die angefüllt sind mit rostfarbenen Güterwagen, endlosen Strassen, allem Anschein nach leer stehenden Villen aus viktorianischer Zeit, antwortet der Maler: «I’m after me» – «Es geht um mich.» An anderer Stelle flunkert er: «Ich wollte Sonnenlicht auf die Seitenwand des Hauses malen.»

Dieser komplizierte, oft depressive Künstler, treuer, wenn auch oft streitender Ehemann einer zuweilen manischen Frau, zeigt in seiner Kunst sein Innerstes. Er malt zwar, wie er selbst sagt, «Asphaltstrassen in der brennenden Mittagssonne, Autos, die auf irgendwelchen gottverlassenen Abstellplätzen herumstehen, hinter allem die triste Ödnis unserer Vorstadtlandschaften». Er öffnet jedoch gleichzeitig ein Fenster ins Unbewusste. Seine Welt wird zum quälenden Rätsel wie in einem Film von David Lynch.

Dass Hopper seine Motive nicht bloss in langen Prozessen kunstvoll konstruierte, sondern auch Chronist mit Pinsel und Farbe war, das zeigen seine Kohlezeichnungen und Aquarelle. Viele davon entstanden auf ausgedehnten Autofahrten mit seiner Frau. Sie am Steuer, er, der 1,90 Meter grosse Hüne, auf dem Rücksitz. Es sind Schnappschüsse «on the road», lange bevor Jack Kerouac den endlosen Landstrassen der USA ein Monument setzte.

Tipp:

Edward Hopper: 26. Januar bis 17. Mai

Fondation Beyeler

Riehen